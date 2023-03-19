Наши мастера лучше западных: почему наращивание ресниц в России дает более качественный результат

Тушь для ресниц позволяет дополнить идеальный макияж и сделать его более выразительным и законченным. Но нет ничего лучше того, чтобы с самого утра глаза выглядели так, чтобы создавалось впечатление, что вы уже провели у зеркала некоторое количество времени. Понимая это, современные девушки с удовольствием пользуются услугой наращивания ресниц, которая может быть выполнена с помощью синтетических или натуральных волокон по особой технологии.

Пучки прикрепляются к настоящим ресницам с помощью специального клея. Это позволяет создать более открытый и привлекательный взгляд. Наращивание ресниц подходит абсолютно для любой формы глаз и позволяет дополнить любой образ. Даже если вы не любите слишком яркого макияжа, вы можете выбрать такой тип наращивания, который будет предусматривать приклеивание всего лишь нескольких пучков, которые сделают ваш взгляд непревзойденным.

Ультратонкие волоски

Более того, вы можете выбрать ультратонкие синтетические волокна-волосы, которые прикрепляются всего лишь к одной ресничке, что позволяет добиться более объемного эффекта. Получается красота! Эту процедуру освоили уже мастера бьюти-сферы по всему миру, но многие, кто пользуется наращиванием ресниц, подчеркивают, что именно специалисты из России на шаг впереди планеты всей в этом вопросе.

Наращивание объемных ресниц

Если вы раньше никогда не наращивали ресницы, вероятно, представляете себе этот процесс как прикрепление отдельных искусственных волосков к натуральным ресницам. Российские мастера используют для этого веерную технику, которая позволяет получить эффект больших глаз с невероятно объемными ресницами.

Пучки при этом крепятся к самому основанию, а кончики тщательно расправляются. Ресницы, применяемые в этой технике, изготавливаются из шерсти натуральной норки. Это позволяет получить ультратонкие и легкие волоски, которые очень похожи на натуральные ресницы. Если вы полагаете, что это влечет утяжеление, вы будете так думать ровно до того момента, как пойдете к одному из российских мастеров по наращиванию ресниц.

Для кого подходит наращивание ресниц

Если у девушки редкие и короткие ресницы, тушь ей мало может помочь. Даже если использовать продукт с удлиняющим эффектом, это все равно не позволит получить того самого результата, которого бы хотелось. Российские мастера используют в этих случаях классическое наращивание, которое предусматривает прием один к одному.

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Он подходит для девушек с короткими, но густыми ресницами. Такое наращивание хорошо еще и в том случае, если есть желание получить элегантно-утонченную привлекательность взгляда. Такое объемное наращивание подходит не только для тех, у кого тонкие и редкие ресницы, но еще и для тех, у кого волоски ломкие. Перед тем как ложиться на кушетку, следует поговорить со своим мастером, чтобы объяснить, какого эффекта вы хотите. Кроме того, очень важно убедиться в том, что у вас не будет аллергии на клей для ресниц.

Чем наращивание в России отличается от других видов наращивания

Мастера из других стран признают, что специалисты по наращиванию ресниц из России являются лидерами в этой области. Это объясняется множеством факторов, среди которых уникальные методы, которые позволяют придать ресницам объем. Кроме того, можно получить разные эффекты, чтобы выделить, например, внешние уголки глаз.

Для этого используются ресницы разной длины, а сами пучки крепятся в определенном объеме по линии роста естественных ресниц. Некоторые девушки не хотят, чтобы их наращивание выглядело слишком очевидным. Российские мастера нашли подход и к таким клиентам. Они делают наращивание настолько естественным, что реснички выглядят так, что никто никогда не узнает, что вы были в салоне. Но при этом взгляд все равно получается более эффектным.

Как долго длится эффект и нужен ли уход

После наращивания каждая девушка ожидает, что она будет посещать салон как можно реже, чтобы эффект сохранялся максимально долго. Как показывает практика российских клиентов, реснички можно носить между коррекциями от 4 до 6 недель. Каждые 2-3 недели можно осуществлять заполнение, чтобы не повторять процедуру слишком часто.

Это позволяет перекрывать те участки, где свои ресницы выпали естественным путем. Поскольку наклеивание осуществляется пучками, которые называются веерами, эффект держится дольше, чем другие виды наращивания. Кроме того, это позволяет получить больший объем.

Что касается ухода между коррекциями, необходимо избегать чрезмерного контакта с водой и паром сразу после наращивания. Посещать сауну, купаться и заниматься спортом в первые несколько дней не рекомендуется.

Следует избегать использования косметики на масляной основе, очищающих бальзамов и туши для ресниц. Соблюдать эти рекомендации необходимо в течение 48 часов. Это связано с тем, что масло может ослабить клей, которому необходимо некоторое время для полной фиксации и высыхания.