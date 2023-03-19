Мнение: Пожилая Грета Тунберг не сортирует мусор

(когда призывает россиян не покупать джинсы)

Какая-то крашеная под блондинку дура, называющаяся «вице-премьер правительства Виктория Абрамченко», выдала под выходные расхожий перл, который я слышал и до этого много раз, но от которого всякий раз отвисает челюсть. Вот что произнесло данное диковинное создание… да нет, я, пожалуй, дам отрывок побольше, потому что там всё – отрыв башки:

«Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», рассказала в эфире телеканала «Россия 24» о полезных экологических привычках в ее семье и призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы. Так, на вопрос журналиста о том, заведены ли в ее семье полезные экологические привычки, Абрамченко ответила, что она и члены ее семьи «начали потреблять осознанно». По ее словам, более 50% в мусорном ведре жителя современного мегаполиса сейчас занимает упаковка от различных товаров. «Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — рассказала вице-премьер.

На просьбу дать совет людям, которые хотят внести посильный вклад в улучшение экологии, Абрамченко предложила перед покупкой чего-либо думать, как затем можно будет утилизировать эти товары.

«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы!», — сказала она, пояснив, что при их производстве используется слишком много воды. «Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — отметила Абрамченко».

Прежде всего – это к вопросу о том, что, как некоторые возомнили, РФ «наконец-то отреклась от Запада с его Повесточкой и в России больше не будет ESG и прочих зеленых безумств». Естественно, нет! Вот и пожалуйста, «проект Экология». Вице-премьер, «сортирующий мусор» в своем мусорном ведре, этакая пожилая Грета. Она у нас и пластик моет, и стекло!

А пример с джинсами, «на которые уходит много воды» – она тоже не сама придумала. Все «эко-активисты» во всех странах повторяют его не думая, когда обращаются к диким аборигенам в странах мировой периферии или же к собственным чернокожим обитателям трущоб – им, видать, хорошо заходит.

А мне мешает элементарное школьное образование. Я сто раз слышал про «перерасход воды» при производстве чего бы то ни было (причем количество литров «расхода» растет в геометрической прогрессии) – и никогда не мог врубиться: о чем вообще толкуют эти люди? Какой еще РАСХОД воды? Почему ее «тратят»??

Кстати, с неменьшей силой «эко-активисты» (по всей видимости, реально сумасшедшие люди) в последнее время и у нас, и на Западе активно требуют уже не только запретить производство джинсов, тканей и вообще одежды – но и запретить людям мыться! Под тем же предлогом: дескать, при мытье, особенно под душем, тоже «расходуется слишком много воды»!

Аргументация, рассчитанная явно на дебилов со свисающей до колена слюной изо рта. И «логика» такая же: ты включаешь кран в ванной? Включаешь душ? Вода льется? Счетчик крутится?! Видишь – вода расходуется! А это же невосполнимый ресурс! Береги воду, подонок!

Хотя… А что, разве джинсы у нас состоят из воды? Вода встраивается в состав ткани и остается в ней навсегда? Или, может быть, вода аннигилируется, когда ее расходуют при производстве джинсов? Переходит вся в тепловую энергию и улетучивается в Космос? Поди ж ты – я не знал, что при производстве джинсов задействована ядерная реакция! Хорошо, Вика из правительства просветила…

Вообще, чтобы верить, будто вода «расходуется» безвозвратно, надо обладать реально магическим, то есть детским мышлением. Тогда только можно себе представить, что вода, утекающая в слив из вашего душа, после этого проваливается прямо в преисподнюю, где и становится недоступна землянам.

На деле, как нетрудно догадаться, с собственно ВОДОЙ – той, которая «аш-два-о» – во всех указанных процессах ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Она как была водой, так и остается. Химическая формула не меняется. Количество – хоть в молях, хоть в литрах, хоть в килограммах – тоже.

Блондинка Виктория могла бы разве что сказать, что вода становится ГРЯЗНОЙ. Была, дескать, чистая – а стала грязная. Ай-яй-яй! Жуть. Заметим только, что эко-активисты об этом почему-то никогда не говорят. Что речь не о расходовании «воды вообще», а о расходе воды чистой. Почему?

Да потому что про «чистую воду» звучит уже неприкольно, сразу смещаются акценты. Ведь получается, что ресурс сам по себе никуда не исчезает (как происходит, например, при сжигании леса или нефти) – он всего лишь пачкается, что означает – его надо просто… очистить! И всё – у вас снова будет вода. Как очистить – другой вопрос, но способов, в том числе и обычных природных, существует масса. Придется, правда, затратить или время, или энергию («время – деньги»). Речь, стало быть, банально о ЖАДНОСТИ.

А вода, слава богу, есть. Ее не может не быть. Вода смоет всё.