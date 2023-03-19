 

Пока так – Личное мнение

19.03.2023, 22:32, Разное
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В надежде на то, что это может быть кому-то интересно, Самойлова рассказала, что живёт с Джиганом отдельно.

«Сейчас мы живем не вместе… Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет»


Фото: Соцсети

Ну, прояснится — хорошо. Не прояснится — ещё лучше.

Сможет ли Самойлова выжить без мужа, вопрос не праздный. Женщина она уже взрослая, интерес представляет скромный.

Кажется, это понимает и сама Оксана, а потому не кричит о разводе. Скромненько так: сейчас не живём вместе.

Что будет через месяц? С большой долей вероятности, снова поедут в отпуск вместе. Устанут, помирятся, если ссорились, и всё — на круги своя.

Может быть, именно потому, что все понимают, чем всё закончится, разлука Самойловых и воспринимается нормально?

А вы пробовали жить какое-то время раздельно с мужем? Чем закончилось?

Источник: Лена Миро


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