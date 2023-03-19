Из денег доверителей?

Адвокаты двух регионов РФ решили помочь СВО рублем.

Как сообщил телеграм-канал «Адвокатская улица», адвокаты на недавних конференциях приняли решение выделить деньги на цели, связанные со спецоперацией.

На сайте адвокатской палаты Свердловской области опубликован отчет о решениях, принятых на конференции 3 марта. В последнем пункте документа говорится: «Выделить из средств Адвокатской палаты Свердловской области 1 000 000 (один миллион) рублей в фонд Специальной Военной Операции на территории Малороссии». Сроки перечисления средств не уточнены.

Намерение свердловских защитников рублем поддержать спецоперацию подтвердил и Алексей Бушмаков, адвокат из Екатеринбурга. Он выложил на своей странице в соцсети скришнот об этом решении.

Голосовали за инициативу, включенную в программу конференции под пунктом «Разное», не все адвокаты, а представители от группы: один представитель на 30 юристов.

С начала спецоперации Свердловская адвокатская палата активно поддерживает военные действия в Украине. Летом прошлого года в свердловской палате был создан фонд «Z-Поддержка», его учредили «в целях оказания юридической помощи лицам, прибывшим в экстренном порядке в Свердловскую область из ДНР, ЛНР и с территории Украины, и военнослужащим — участникам специальной военной операции, а также материальной поддержки указанных лиц». Пополняться фонд должен «исключительно на добровольной основе».

Не остались в стороне и москвичи. 3 марта в столице прошла конференция адвокатской палаты Московской области. Ее участники также решили выделить средства на цели, связанные со спецоперацией. Деньги пойдут в помощь коллегам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также воюющим адвокатам. Об этой инициативе упомянула в соцсетях и адвокат Татьяна Соломина: «У нас все поскромнее [чем у свердловчан], но все равно неприятно». При этом непонятно, о какой сумме идет речь и из каких источников будут взяты средства.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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