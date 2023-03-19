 

Мнение: Бастрыкин и немцы

19.03.2023, 22:05, Разное
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СКР и лично генерал армии Бастрыкин бдительно стоят на охране прав граждан. Только-только получила огласку перспектива ареста «граждан РФ на территории Германии», как глава СКР Александр Бастрыкин тут же поручил провести проверку и разобраться с этим болтуном, дать правовую оценку его словам.

О поручении Бастрыкина тут же появилось сообщение на сайте СКР.

Дословно: «Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии».

Отсюда

Вообще-то министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Die Zeit говорил о возможном аресте одного единственного гражданина России. Немецкий министр заявил, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

.Дословно: «Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом <…> и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС» (отсюда)

Недоумеваю, зачем Бастрыкин вообще влез в эту историю? А если уж дал поручение, почему в сообщении не упомянуто имя Владимира Путина? Почему СКР запустил фейк «об аресте граждан РФ на территории Германии»? Во множественном числе… Чтобы у читателей возникло опасение, что любой  гражданин России, добравшийся до Германии, будет тут же арестован?

Фотография Александра Бастрыкина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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