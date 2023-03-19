Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант

В Сети опубликовано видео дерзкого ограбления. На кадрах маленький муравей тащит на себе огромный бриллиант — камень, весящий около 0,5 карата стоимостью около тысячи долларов.

К счастью, сотрудник ювелирной мастерской вовремя заметил негодника и снял его на видео. Муравья задержали, так что у него не вышло ограбить салон.

Судя по всему, муравей хотел сделать хороший подарок своей самке, раз тащил такой здоровенный бриллиант домой в колонию.