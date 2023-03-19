 

Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант

19.03.2023, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети опубликовано видео дерзкого ограбления. На кадрах маленький муравей тащит на себе огромный бриллиант — камень, весящий около 0,5 карата стоимостью около тысячи долларов.

К счастью, сотрудник ювелирной мастерской вовремя заметил негодника и снял его на видео. Муравья задержали, так что у него не вышло ограбить салон.

Судя по всему, муравей хотел сделать хороший подарок своей самке, раз тащил такой здоровенный бриллиант домой в колонию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11.22 / “Ткемали”: Флагманский проект сети открыли на месте легендарного ресторана

03.10.22 / Мнение: О чудесах на российской границе… Украина завидует?

02.08.22 / Новые льготы для энергетиков, работающих в Ямало-Ненецком автономном округе

05.02.22 / Как удлинить шею с помощью украшений: советы по выбору “правильных” аксессуаров

24.06.20 / Пэрис Хилтон отметила годовщину отношений с бойфрендом Картером Реумом романтической поездкой

02.01.23 / Юлия Савичева: “Если мне выпало испытание, я должна его пройти”

27.04.22 / Участники «Алых парусов» в Санкт-Петербурге смогут получить повестки в торжественной обстановке

14.07.22 / Скандалы: Майнеры криптовалюты в ужасе от убытков

25.07.22 / Перешедшие в РПЦ из школ Александрийского патриархата, были исключены Александрийским патриархатом

09.08.22 / Банановая кожура делает сахарное печенье полезнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика