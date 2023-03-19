 

НАСА выпустит мемы, уменьшающие срок беременности

19.03.2023, 21:10, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

NASA недавно объявило о прорыве в области сокращения беременности: Мемы! Американское космическое агентство NASA представило свое новейшее открытие на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, заявив, что его новейший проект под кодовым названием: Memes-for-Mums, был одобрен и начнет работу на следующей неделе.

Проект NASA Memes-for-Mums заключается в выпуске в общественное достояние коллекции мемов, просмотр и распространение которых позволит сократить срок беременности.

NASA утверждает, что мемы будут самого высокого качества и обязательно «вызовут у зрителей чувство удивления, восторга и умора». В настоящее время они набирают добровольцев для проверки силы мемов и обещали сообщить о результатах на пресс-конференции в следующем месяце.

А пока NASA призывает всех принять участие в проекте, поделиться мемами и помочь сократить срок беременности будущим женщинам по всему миру.

Так что если вы хотите помочь в этом благородном деле, присоединяйтесь!

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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