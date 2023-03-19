 

Кто главный, кто?! – Личное мнение

19.03.2023, 21:05, Разное
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Сегодня в Великобритании отмечается День матери, и по этому поводу Кейт Миддлтон опубликовала фоточки с детьми.


Фото: Соцсети

Мама, два принца и одна принцесса. Если кто-то сомневается, что Кейт — главная, то вот вам доказательство.

Ну как почему — доказательство. На фотографии — будущее королевской династии. Сейчас на престоле восседает Карл, после него усядется Уильям, а потом — кто-то из детей Кейт.

Не Камиллы, жены Карла, дети. Не Меган — жены запасного наследника Гарри.

Вот Кейт и намекает, что будущее королевской семьи за ней.

Сначала она будет королевой-женой, затем — королевой-матерью. Потом и бабушкой — старшей в династии женщиной.

Есть ли повод для радости тут? Не думаю. Но для Кейт, видно, важно доказать всему миру, что она главнее всех.

Что интересно, сама Кейт про себя понимает, что несмотря на доказательство своего верховенства в семье, Меган-то живётся лучше.

Разве не так?

Источник: Лена Миро


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