Врач Тамаева: алкоголь после 50 лет способствует развитию у женщин раку груди

Женщины старше 50 лет не должны употреблять алкоголь. Это может привести к раку груди и ранней менопаузе. Фатима Тамаева – врач-маммолог, в одном из интервью заявила, что злоупотребление алкоголем после определенного возраста может сильнее повлиять на здоровье женщины.

У женщин старше 50 лет вероятность развития рака молочной железы выше, если они употребляют алкоголь сверх рекомендуемой нормы.

По словам маммолога Тамаевой: “ежедневное употребление одной бутылки пива (500 мл) или двух бокалов вина увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин примерно на пять процентов и девять процентов в период менопаузы”.

Ольга Каплина, эндокринолог, диетолог и врач, также отметила, что женщины, переживающие более раннюю менопаузу, подвержены дополнительному риску при чрезмерном употреблении алкоголя.