Мнение: Антироссийский забор в Финляндии и потери финнов из-за санкций

1. США направили Финляндию по стопам Украины. Ради строительства забора на границе с Россией финны не только потратят миллиарды рублей, но и будут массово рубить леса вдоль границы. Зелёную идеологию на этот раз решили принести в жертву ради более важной сваи американской повесточки, ради возможности настроить местное население против России (ссылка):



Если в прошлом году подобные сообщения шли из Польши, которая возводит заграждения как на польско-белорусской границе, так и на польско-российской в районе Калининградской области, то теперь же забор может появиться и с финской стороны, а 1 марта 2023 года, кстати, парламент Финляндии принял законопроект о вступлении в НАТО.

Первый участок заграждений будут возводить на пограничном переходе между финским городом «Иматра» — российским городом «Светогорск». <…> Сейчас для выделения места под строительство вырубают лес на одном из участков с финской стороны.

Как сообщают СМИ, на это заграждение Финляндия потратит из бюджета несколько сотен миллионов евро. Точно известно, что забор всю границу не охватит — его протяженность составит около 200 км на особо важных участках. Всего же протяженность границы между двумя странами составляет 1300 км.

2. Маленькую Финляндию уже заставили потерять огромные деньги на инвестициях в прокси-войну США с Россией. При этом военные расходы и траты на пограничный забор – это ещё не самые чувствительные потери (ссылка):



Жителям Финляндии из-за энергетического кризиса осенью прошлого года пришлось переплатить около пяти миллиардов евро, подсчитали исследователи из университета Аалто.

“Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Финляндии в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине 2022 года она превышала 20 центов”, – пишет портал Yle.

Главной причиной роста цен на электроэнергию исследователи назвали «нарушение поставок российских энергоносителей» вследствие СВО. Природный газ стал дефицитом, и цены на электроэнергию, вырабатываемую на газе, резко возросли.

Исследователи, мягко говоря, лукавят. Главная причина – отказ финской Gasum оплачивать российский газ в рублях. За что потом и поплатилась – Стокгольмский арбитраж признал остановку поставок форс-мажором и обязал Gasum выплатить «Газпрому» €300 млн за поставки газа в связи с неисполнением обязательств «бери или плати», а также проценты.