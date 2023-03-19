Прическа, которая сияет на подиуме. Как воссоздать трендовый пучок в виде розы

На модных показах сегодня все чаще можно увидеть на моделях прически в виде пучка розы. Это новая вариация классической дульки, которая претендует на звание самой модной прически этой весны. Основное преимущество состоит в том, что подстроить ее можно к любому образу, неважно, что это – деловой костюм, повседневный стиль или вечернее платье.

Подготовка

Этот пучок хоть и является классическим, но уже обрел статус необычного. Его создание займет некоторое время, которое будет зависеть от опыта человека. Для процесса понадобятся: термозащита, фен, лак для волос, стайлер, невидимки, прозрачные резинки и при необходимости украшения для волос.

Процесс

Первоначально на волосы следует нанести термозащиту, ведь прическа потребует использования горячих инструментов. Волосы необходимо высушить, расчесать их, чтобы сделать максимально гладкими.

Затем следует использовать мусс с максимальной фиксацией, чтобы волосы были податливыми. Кроме того, это позволит избавиться от лишнего пушка. Локоны тщательно прочесываются, а затем собираются в тугой хвост на высоте, где должен располагаться пучок.

Если волосы слишком сильно пушатся и являются непослушными, их необходимо помыть и нанести кондиционер с уплотняющим и увлажняющим свойством. После того как вы осуществите сушку феном, локоны необходимо выпрямить стайлером, чтобы они получились еще более гладкими.

Укладка челки

Если вы не планируете все волосы зачесывать назад, необходимо будет уложить еще и челку. В этом случае она должна отделиться от основной части волос еще до затягивания хвоста. Если вы хотите воссоздать подиумный образ, следует уложить челку набок, оставив длинный локон, который будет уложен таким образом, чтобы имитировать изгибающийся стебель.

Если вы хотите потратить на прическу не так много времени, можно просто зачесать волосы назад или разделить их, чтобы получился прямой или косой пробор.

Соберите пучок

Для того чтобы собрать пучок, который будет имитировать розу, следует разделить хвост на отдельные пряди и обернуть каждую в сеточку. Это позволит оставить локоны на своих местах. Но, если сеточки нет, можно обойтись и без этого. Одна прядь должна быть закручена в классический пучок и зафиксирована невидимкой.

Следующие пряди нужно заворачивать вокруг пучка, имитируя лепестки. Каждая прядь закрепляется невидимками или шпильками. Объем розы следует регулировать с помощью прядей, оборачивая их максимально туго или создавая объем. Если у вас осталась неуложенной челка, ее следует сбрызнуть лаком, прочесать и уложить волной от лба к пучку, на конце закрепив невидимками. Эта прядь хорошо закрепляется лаком.