Тренд пальто и платье — это комбинация 2023 года, перед которой не устоять

Что еще может настолько же сильно привлекать внимание, как образ женщины в платье и пальто? Пожалуй, только образ женщины в платье без пальто. Это сочетание женственности и гламура просто поражает воображение. Кроме того, сейчас самое время, чтобы снять зимние одежды, но на улице еще недостаточно тепло, чтобы остаться в одном лишь платье. К счастью, тренд, который предусматривает сочетание этих двух предметов одежды, готовится сейчас стать одним из самых популярных.

Тонкое кружево и кожа

Пожалуй, в таком виде можно отправиться только на подиум или фотосессию. Но кружево и прозрачные образы сегодня особенно популярны. Если ситуация является неподходящей для того, чтобы быть слишком откровенной, следует накинуть сверху кожаное пальто.

Платье-корсет и экстравагантное пальто с искусственным мехом

Женщина в корсете – это нечто невероятное. Такое платье длины макси заставляет играть воображение. Оказывается, такой образ можно сделать еще более привлекательным, если дополнить его экстравагантным пальто с искусственным мехом.

Классическое пальто и платье-комбинация

Это пальто, будто позаимствованное с плеча мужчины, делает женский силуэт еще более изящным. Дополняет это впечатление нежное платье-комбинация.

Рукава три четверти и полупрозрачный силуэт

Пальто способно не только согреть вас в прохладную погоду, но и сделает вас невероятно стильной. Этот предмет гардероба будто создан для того, чтобы делать образ непревзойденным и показать стороннему наблюдателю, что скрыто под верхней одеждой. Сочетайте пальто с отложным воротником и рукавом три четверти с полупрозрачным свободным платьем.

В диагональную полоску

Даже самое обычное пальто будет выглядеть просто необыкновенно, если оно имеет необычный цвет или броский принт. Это относится к данному пальто с расклешенными рукавами, которое имеет диагональную контрастную полоску, повторяющую принт на асимметричном платье.

Тотал-лук

Этот тренд всегда является частью любых модных веяний. Согласитесь, надев все розовое и оттенив эти вещи белой классической рубашкой, вы точно окажетесь королевой стиля этой весной.

Яркий, контрастный, весенний

Если вы хотите сделать свой образ по-весеннему ярким и максимально контрастным, следует создать образ из платья и пальто, которые будут сшиты из одной и той же ткани. Подберите яркий монохромный аксессуар, а также привлеките внимание к лицу с помощью базовой водолазки и классической белой рубашки.