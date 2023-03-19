Мнение: О самом большом унижении Украины за этот год… Проморгали?

Нынешний российский президент Владимир #Путин, по утверждению некоторых источников, впавший в прострацию после выдачи МУС ордера на его арест, неожиданно бросил всё и поехал в Урюпинск в Севастополь и Мариуполь. Города, которые Украина официально называет «оккупированными». Причём в «город русских моряков» глава государства прибыл по Крымскому мосту на автомобиле, а вот в Мариуполь он отправился вертолётом, но затем также покатался по улицам на машине и даже поговорил с местными жителями.

Для Украины эта новость стала термоядерным взрывом «информационной бомбы».

Разумеется, первой украинской реакцией стали заявления СМИ, что «#Россия провела мобилизацию двойников, отправив в Мариуполь дублёра, которого не жалко». Следующая версия, что показ визита – это постановка Мосфильма, снимавшаяся где-то в павильонах Ростова, видимо, там же где снимался фильм про «Крымский мост, которого нет», а все люди на улицах — массовка из театральных вузов Краснодарского края и Ростовской области. Однако почти сразу же на фото были опознаны реальные мариупольцы. Что ещё более огорчительно для украинцев — съёмки проходили на фоне новых домов, построенных в городе, который украинская пропаганда называет «лежащим в руинах». Упс! И лишь ближе к вечеру воскресенья оправившийся от шока Офис президента Украины выдал вялый и невразумительный комментарий, мол, «преступника всегда тянет на место преступления». Скучно!

Короче, российский президент вновь стал повелителем украинских мозгов: его поездку обсуждают и не скрывают ярости в адрес… киевских властей, командования ВСУ и руководства ГУР МОУ, «прошляпивших» этот визит. Ведь Мариуполь, к примеру, уже якобы в зоне досягаемости полученных Украиной боеприпасов GLSDB, да и в #Крым украинские ракеты, по словам главкома Валерия Залужного, уже долетают.

Так что, могли бы «поставить точку». Но — не смогли.

А почему, собственно?

То ли вся хвалёная украинская агентурная сеть — не более, чем фикция, раз ничего не сообщила о визите Владимира Путина, подготовку к которому скрыть невозможно. То ли американские партнёры не стали делиться с киевскими подопечными разведданными о поездке нынешнего хозяина Кремля в Севастополь и Мариуполь. То ли вообще приказали киевским властям «сидеть смирно». Во всяком случае, пошлые поездки украинского президента Владимира Зеленского «на фронт», по поводу которых было много истерик российских «турбопатриотов», что называется, отзеркалены, а медийный эффект бумерангом вернулся обратно.

И да, из Мариуполя Владимир #Путин отправился в Ростов прямиком в штаб СВО. Что напрочь хоронит все спекуляции насчёт «двойников». Похоже, эта зрада обещает быть тотальной?

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