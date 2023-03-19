 

Мнение: Под Китай

19.03.2023, 19:43, Разное
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Завтра случится, возможно, самое позорное “достижение” путинского режима за все 23 года его позорного правления: в Москву прилетит “председатель Си”, он же Винни-Пух – принимать капитуляцию России перед Китаем. Вы…бывались, выкобенивались как могли, строили из себя “третий рим” и еще черт знает что – и вот он, печальный финал: пришла пора ложиться под муравьиную “цивилизацию Китая”. Тот самый случай, когда я бываю рад, что моя мама до этого не дожила – она бы расстроилась.

На Китай как на последнюю инстанцию уповают нынче все виды и разновидности отечественных “патриотов” – от Стрелкова до Соловьева и какого-нибудь самого замухренного военкора. Что, на мой взгляд, очень ярко иллюстрирует гнилую сущность всего “патриотизма” рфного извода, такое малость сутенерское отношение к “матери-родине”.

Приедет кормилец, отец родной. “Китайским ленд-лизом” они уже чуть ли не бредят.

Действительно, а как еще 145-миллионная “очень богатая” страна может “победить” нищую 40-миллионную”? Только обратившись за помощью, точнее – продавшись с потрохами полуторамиллиардной, иначе никак. “Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим”.

Я вот люблю Россию, но – странною любовью. Мне не нужна ваша победа вообще, а уж тем более – такой ценой, по сути – ценой растворения в Азии.

Что именно сдаст Китаю Путин – нам, конечно, сразу не скажут. Понятно одно – Китай, не торопясь, возьмёт всё.

А ленд-лиза все равно не даст. Обломитесь, идиоты.

Источник: Размышления вольного социолога


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