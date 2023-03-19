Международный уголовный суд заплатил гражданину Румынии миллион евро за двойника Путина

Международный уголовный суд в Гааге возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении 40-летнего гражданина Румынии, поскольку человек, арестованный с его помощью в Бухаресте, оказался не настоящим Владимиром Путиным, а его двойником. Злоумышленник знал об этом, однако присвоил себе награду за поимку российского президента и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее МУС объявил награду в миллион евро за любую информацию, которая поможет задержать Владимира Путина, в отношении которого суд возбудил ряд производств. Уже спустя 12 часов после этого в Гаагу обратился житель Бухареста, сообщивший, что Владимир Путин тайно пользуется джакузи в его квартире. В качестве доказательства он предъявил фотографии и видео с человеком, похожим на российского президента, который спал в работающем джакузи. Румын потребовал сначала перевести деньги и лишь затем дал адрес.

Сотрудники Гаагского суда направили группу захвата, однако потерпели фиаско: вместо настоящего Путина в квартире находился актёр Николай Сидорчук, в 2004-2007 годах исполнявший обязанности банкетного заместителя Владимира Путина и ушедший на пенсию, чтобы прожить остаток дней в Румынии. Накануне он сильно выпил вместе с человеком, который сообщил о нём, и уснул в джакузи.

– Мы позвонили доносчику, чтобы сказать, что Путин в указанной им квартире был ненастоящим, однако он не взял трубку, – пояснил капитан Международной уголовной полиции Ласло Махири. – Мы обратились в банк, где зарегистрирована карта, на которую перевели награду. Там нам сказали, что её владелец снял все деньги и закрыл счёт. Где его искать, мы пока не знаем, но не исключаем, что он бежал в Россию.

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