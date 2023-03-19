 

Международный уголовный суд заплатил гражданину Румынии миллион евро за двойника Путина

19.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международный уголовный суд в Гааге возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении 40-летнего гражданина Румынии, поскольку человек, арестованный с его помощью в Бухаресте, оказался не настоящим Владимиром Путиным, а его двойником. Злоумышленник знал об этом, однако присвоил себе награду за поимку российского президента и скрылся в неизвестном направлении.

Война в УкраинеРанее МУС объявил награду в миллион евро за любую информацию, которая поможет задержать Владимира Путина, в отношении которого суд возбудил ряд производств. Уже спустя 12 часов после этого в Гаагу обратился житель Бухареста, сообщивший, что Владимир Путин тайно пользуется джакузи в его квартире. В качестве доказательства он предъявил фотографии и видео с человеком, похожим на российского президента, который спал в работающем джакузи. Румын потребовал сначала перевести деньги и лишь затем дал адрес.

Сотрудники Гаагского суда направили группу захвата, однако потерпели фиаско: вместо настоящего Путина в квартире находился актёр Николай Сидорчук, в 2004-2007 годах исполнявший обязанности банкетного заместителя Владимира Путина и ушедший на пенсию, чтобы прожить остаток дней в Румынии. Накануне он сильно выпил вместе с человеком, который сообщил о нём, и уснул в джакузи.

– Мы позвонили доносчику, чтобы сказать, что Путин в указанной им квартире был ненастоящим, однако он не взял трубку, – пояснил капитан Международной уголовной полиции Ласло Махири. – Мы обратились в банк, где зарегистрирована карта, на которую перевели награду. Там нам сказали, что её владелец снял все деньги и закрыл счёт. Где его искать, мы пока не знаем, но не исключаем, что он бежал в Россию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.22 / Самолёты в Германии опаздывают даже чаще, чем поезда

07.12.22 / Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из “Руки Вверх”

13.01.23 / Мнение: О новом «ультиматуме» Путину… Капитуляция?

23.08.20 / В Германии признали правоту Путина по поводу золота

16.08.22 / Мнение: О преддверии невозможного, но всё же неизбежного исхода

10.12.21 / Мнение: Проблемы продвижения демократии в России

02.05.22 / “Вечный оппозиционер”: за что в России полюбили Марин Ле Пен

10.11.22 / Под Екатеринбургом в аварии погибли тренер по хоккею и его сын

08.10.21 / Геннадий Зюганов предложил Георгию Романову и его жене провести медовый месяц в Екатеринбурге

15.09.20 / Наблюдатели от Кубы и Венесуэлы нашли ровно по 1000 нарушений оппозиции в каждом регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика