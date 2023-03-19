 

Диетолог и нутрициолог Строков поделился своим выбором сыров, снижающих уровень холестерина

19.03.2023, 19:07, Разное
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Употребление сыра может повлиять на уровень холестерина, которого существует два типа.

Холестерин можно разделить условно на две части: ЛПНП (липопротеин низкой плотности) и ЛПВП (липопротеин высокой плотности).

ЛПНП, также известный как “плохой холестерин”, отвечает за образование бляшек в кровеносных сосудах, что может привести к инсульту и ишемической болезни сердца. А вот ЛПВП – это “хороший холестерин, который очищает артерии”.

По словам врача, нет причин отказываться от сыра. Главное – умеренность. Употребляйте небольшое количество в определенное время, а не большую порцию макарон с сыром. “Твердые сыры, такие как чеддер, содержат меньшее количество насыщенных жиров. Это означает, что в них выше уровень “плохого” холестерина.

Рикотта и творог содержат меньше холестерина ЛПНП, поэтому они полезнее для вашего здоровья. Вредный сыр содержится также в обработанных продуктах, таких как пицца и гамбургеры.

Медики рекомендуют употреблять в день не более 70 граммов жиров и 20 граммов насыщенных жиров


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