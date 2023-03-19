 

Канадский стример xQc обнаружил “русского клона”

19.03.2023, 19:07, Разное
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Феликс “xQc”, канадский стример, был признан самым популярным на Twitch 2022. Он обнаружил своего русского клона среди пользователей TikTok во время одной из своих трансляций.

На YouTube опубликован фрагмент стрима. Блогер был шокирован сходством с российским блогером. Позже стало известно, что xQc принял русского блогера за дипфейк со своим лицом. Многие его поклонники прокомментировали, что русский человек очень похож на него, и стали называть его “русским клоном”. Один из пользователей пошутил, что “клону” удалось сбежать.

Другие также отметили, что у блогера из TikTok есть возможность представляться xQc для рекламодателям с целью получения новых контрактов.


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