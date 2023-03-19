Мнение: Большой кризис в США, предел банковского перевода себе и рост спроса на юань

1. На очередном заседании Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсуждаем Америку. Более конкретно, мы говорим про вероятность сползания США в большой кризис после краха Банка Кремниевой Долины, про шансы России на повторение страшного демографического сценария США и про причины, по которым сменщик Трампа твёрдо настроен топить Украину.



Фрагмент про банковский кризис прикрепляю к посту (видео). Выпуск целиком, равно как и остальные выпуски, можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. В России уже побороли «мобильное рабство» и «зарплатное рабство». Теперь на очереди «банковское рабство». ЦБ хочет разрешить россиянам бесплатно переводить деньги из банка в банк между своими счетами (ссылка):



Центробанк не изменил своего мнения насчет ограничения бесплатных переводов на уровне 1,4 миллиона рублей, цитирует главу Банка России Эльвиру Набиуллину РБК.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России глава регулятора заявила, что у людей должно быть право свободно переводить свои сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы. По ее словам, финансовые организации не должны при помощи высоких комиссий за переводы «запирать людей в рамках одного банка».

В феврале 2023 года ряд крупных российских банков предложил резко снизить размер переводов без комиссии. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, некоторые представители отрасли предлагали ограничить разрешенные суммы 100 тысячами рублей.

Ранее в Центробанке захотели убрать комиссию за переводы между собственными счетами в разных банках. Эту идею уже одобрили в Госдуме — по мнению депутатов, это поможет пресечь препятствия «для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

3. Юань стремительно вытесняет доллар в России (ссылка):

В 2022 году объем торговли юанем на Мосбирже вырос в 40 раз. <…>

По итогам февраля 2023-го китайская валюты впервые стала самой популярной биржевой валютой в России, торгуемой с расчетом «завтра». Объем торгов с ним превысил 1,48 триллиона рублей, тогда как с долларом — 1,42 триллиона. Доля китайской валюты в общем обороте спотового рынка приблизилась к 40 процентам. Банки тоже отмечают рекордный спрос на юань — у некоторых организаций портфель в китайской валюте вырос на сотни процентов.