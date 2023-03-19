Личное: “Как в границах реагировать?”

Это письмо автора нужно рассматривать вместе с предыдущим.

При разборе того письма многие обращали внимание, что у героини письма – векторы косяков. Но у автора самого в том письме были векторы косяков и больше, чем у героини.

В такой ситуации ничего сделать нельзя. Вы не можете сделать пику, если векторы ваших косяков больше, чем векторы косяков партнера, ваша “пика” будет косяком. Понятно почему?

Все что вы можете сделать, это компенсировать свои векторы косяков, но в ответ на векторы косяков партнера и это сделать очень сложно, чуть больше вложение и будет вектор слива.

Вот почему нельзя косячить в ответ на косяки партнера. Это даст вам иллюзию отмщения, а на самом деле просто блокирует все ваши ходы в красном поле или почти все.

Вот автор векторы косяков в этом новом письме компенсировал, но кое-где получились векторы слива.

Зато и для пик открылось КП. Но это принесло новую угрозу, если пика была бы кривой или слишком большой, получились бы новые векторы косяков.

Представляете, как тяжело тем, кто плоховато видит границы?

Хотя это куда лучше, чем не видеть их вообще. Все-таки векторы косяков и векторы сливов – это мелочи по сравнению с косяками и сливами.

den_aleks

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы!

Спасибо вам большое за разбор письма https://evo-lutio.livejournal.com/1646840.html

Пишу продолжение истории.

После разбора написал А., она собиралась ехать на собеседование и я предложил встретиться и подвезти ее туда, а дальше провести вместе вечер. По дороге выяснил, что на текущем месте работы ей уже несколько недель не подписывают договор и постоянно просят работать в выходные. Сказала, что ожидала другого и расстроена. Из-за этого рваного графика она и предложила мне встречи в ее выходные, как ей удобно.

Я сказал, что хочу проводить с ней все свободное время, не только выходные. И предложил жить вместе. Про текущую работу настоял, чтобы искала что-то лучшее, а отсюда уходила. Если почти за месяц ничего не заплатили, то дальше лучше не продолжать. Про деньги сказал не переживать, я помогу. Она была удивлена и, как мне показалось, обрадовалась этому предложению. Стала планировать, что нужно перевезти в первую очередь, а что оставить в квартире родителей.

(Помните в чем были векторы косяков автора в том письме? Он не предлагал ей жить вместе и помощи бытовой не предлагал. Теперь он предложил и, в целом, это верно. Однако, делать щедрые вложения в ответ на векторы косяков партнера нельзя, вот почему лучше не дожидаться грубых претензий. Поэтому он должен был формулировать это иначе, чтобы компенсировать свой вектор косяка, но избежать вектора слива. Кто решит задачу?)

На следующий день купил билеты в наш родной город, предложил познакомить ее с мамой и друзьями. Она сказала, что происходит какой-то сюр, и она вообще не ожидала такого, и она очень рада.

(В ответ на ее желание жить вместе логично было предложить знакомство с родителями. Но это должно быть именно желание, а не просто согласие и тем более не сомнения. В случае автора это было не так очевидно. И его вектор слива еще подрос)

Дальше мы уехали на выходные в загородный парк-отель, проводили вместе дни и ночи напролёт, ели блины на Масленицу и много гуляли. Потом полетели в наш город, я познакомил А. с мамой. Маме А. понравилась. На следующий день нас пригласили мои друзья в гости, но А. в последний момент отказалась и сказала, что пойдет встречаться со своими друзьями. Я попытался возразить, что нас ждут вдвоём и ребята готовились, но она уехала. Все это, к слову, случилось при маме. Друзья, конечно, наготовили много всякого и расстроились, что я пришел один.

(Выглядит как ее косяк. Но мы должны убедиться, что это не было ответом на вектор косяка автора. Потому что наш автор часто не замечает своих векторов косяков)

Вечером сказал ей, что так не делается, и она подставила меня как перед мамой, так и перед друзьями. На следующий день получил наезды, что ей хочется секса вечером, а я предпочитаю по утрам, и ей это не нравится. Потом уехали за город и остальное время все было как обычно: улыбки, поцелуи, совместные фоточки.

(Смотрите, в ответ на его справедливые претензии она ответила шагом. Это довольно ловкий ответ, это похоже на скалку, но это скорее шар. Автор замял конфликт, что в целом нормально, однако вектор слива его все-таки вырос)

По возвращению в Москву стали перевозить ее вещи и обустраивать совместный быт. Познакомились так же с ее родителями и семьёй. А. по утрам вставала рано утром и готовила завтраки, пока я гулял с собачкой. Хоть я и предлагал поспать подольше, т.к. ей не нужно никуда так рано идти. Она все еще искала работу в это время могла позволить себе расслабленный график.

(Дальше у них все, в целом, нормально)

За это время случилась ещё пара стычек. В одной был мой косяк. Сидели в ресторане с племянницей, она фотограф, и А. пригласила племянницу поехать с нами на шашлыки 8 марта. Я ляпнул, что А., наверное, приглашает ее для красивых фоточек. После этого А. высказала мне, что я позорю ее перед племянницей. Я признал, что шутка вышла неудачная, но племянница ничего такого не подумает. И, кстати, накануне 8 марта сама племянница предложила сделать нам съёмку для портфолио, на что А. радостно согласилась и вовлеклась в планирование образов, локации и т.п.

(Может быть А. слишком ранима, что бывает при растущем плюсе или плохо отрефлексированной значимости, а может быть автор действительно высказался грубо. То и другое может быть следствием его вектора слива. И ярусы рапунцелей растут от вектора слива партнеров и яд партнеров копится от собственных векторов слива. Вот почему векторы слива своего надо видеть и по возможности компенсировать. Как мог компенсировать автор? И предыдущая и эта задача – очень простые, не мудрите с ответами)

Вторая стычка случилась из-за моей подруги. Она приезжает в Москву на соревнования и попросила меня поболеть. Я позвал А. пойти вместе. С подругой А. познакомилась ещё в поездке в наш город, и тут же заявила, что я пойду туда один, потому что у меня явно с подругой что-то раньше было. Я даже не знал, как на это реагировать. Рассказал максимально подробно, что за подруга и что нас с ней связывает, чтобы снять любые подозрения.

(Здесь немного посложней задача. Справитесь? У кого вектор косяка? У автора, который зовет подругу, несмотря на претензии А. или у А. которая устраивает сцену ревности?)

А вчера она меня огорошила сразу двумя новостями. Во-первых, сказала, что на следующей неделе поживет с сыном в квартире бывшего мужа, т.к. он куда-то уезжает. Я сказал, надо так надо. А потом сказала, что вечером прилетает ее друг детства и она пропустит тренировку, потому что поедет к нему на встречу. Я попросил рассказать, что за друг, откуда приехал. Сказала, что родители давно дружат, он какое-то время жил у нее в квартире, когда искал жилье в Москве, а сейчас у него размолвка с женой и он с ребенком в Москве. Я попросил вернуться не поздно, т.к. рано вставать на работу.

В итоге, когда я освободился из зала и позвонил ей, она трубку не взяла. Написал, забрать ли ее. Через 1.5 часа написала. Я попросил взять такси и приехать, т.к. уже дома и собираюсь спать. Случился такой диалог.

A: Ok. Давай я тут тогда останусь. Не хочу тебя напрягать

Я: Ты серьезно?

А: Я не понимаю, как мне поступить

Я: Ну у тебя есть жених, с которым ты живёшь и строишь отношения. Ты в полночь на хате с другом, не отвечаешь на звонки и предлагаешь остаться у него ночевать.

Как тебе поступить, и правда?

Возьми такси и приезжай домой

Ты не бездомная, чтобы ночевать где попало

A: Я приеду. Телефон на беззвучном, тут малышка спит

В итоге через час ее ещё не было. Пишу

Я: Это п**ц, А. Здесь ехать 20 минут. Ты где?

A: Я у друга еще. Ты же сказал отдыхать лег. Мы сидим.

Ты ждешь меня? Я тогда сейчас выезжать буду

Я: П**ц

A: Вообще не поняла тебя. Я выезжаю. Через 5 минут такси будет

Во всех подобных ситуациях я не понимаю, как мне правильно реагировать.

(Как?)

И вчера, и в поездке в родной город, я просто ложился спать. Утром кое-как пытался собирать себя и общаться на отвлеченные темы. Сегодня проснулся, сделал завтрак себе и ей, собрался на работу, когда уже выходил, она только встала. Вечером у нее творческое выступление. Поцеловал и пожелал хорошего дня.

(Нормально?)

И вот по пути на работу получаю в телеграм сообщение от нее: ”Я думаю мы поспешили с тем, что начали жить совместно так быстро. Я буду съезжать.” Я позвонил, попросил не пороть горячку и переговорить при личной встрече. Она сказала, что мы вообще не разговариваем, поэтому и пишет в телегу.

Я удивился, когда об этом было время поговорить, если она вернулась в час ночи, а утром проснулась, когда я уже уходил. Попросил подождать вечера. Спросил, в чем причина, что не так? В ответ получил, что она не чувствует себя свободно, когда я работаю на удалёнке. Что не может послушать музыку и заниматься своими делами в это время. К слову, это один раз в неделю 2 часа, когда мне нужна тишина в доме. Сказал, что это решаемо и это не повод разъезжаться.

(Смотрите, друзья. Начала она неплохо. Он ее не дождался, лег спать, вел себя с утра вежливо, но отстраненно, сам диалог не начинал, она предложила ему пожить отдельно. Это все мимо границ в данном контексте, но не очень. Поэтому когда он пугается и ее СЗ подрастает, такой ее наезд оказывается почти в границах. Проследили этот трюк? Когда партнер случайно или сознательно ведет себя так тонко, вам надо быть осторожней, иначе вместо пики получится ваш косяк. А вот дальше она прямолинейно косячит и рвет связь, заявляя ему, что ей не нравится жить с ним, что у нее нет свободы. Здесь отвечать уговорами с его стороны – слив. Здесь действует то самое “послали – иди”. Опишите разницу между первой претензией и второй? И как должен был во втором случае реагировать автор?)

Ну и дальше в телеге такой диалог:

Я: А., мы кто друг для друга?

А: Были в отношениях

Я: Были? До какого момента?

А: Я хочу разъехаться. Это решение я приняла сегодня утром

Я: Хорошо. Я понял

Это вся история на данный момент.

(Ну расстался более менее нормально. До этого слегка пошаркал мимо границ, но последний диалог – куда ни шло. Теперь поле на стороне автора. Понятно почему?)

Уважаемая Эволюция, как я вижу, в этих отношениях у меня повторяется похожий сценарий: А. наезжает или делает что-то неприятное, как-то провоцирует меня на эмоции. Сознательно или нет, я не знаю. Я закрываюсь, в итоге на утро она собирает вещи и уезжает. Так было и в первом письме, так произошло и сейчас.

(Да, надо учиться не избегать конфликта, а реагировать точно в границах. Но, конечно, избегать конфликта – лучше, чем реагировать совсем мимо. Так получается вектор косяка и вектор слива, а если наезжать мимо границ или липнуть, будет косяк или слив, или то и другое. Вот автор демонстрирует нам, как ведут себя рыбы, и почему им надо эволюционировать до нерыб, избавляться от эгоцентризма окончательно и учиться видеть границы, то есть учиться видеть в партнере отдельного субъекта)

Как в границах реагировать на подобные действия от партнёра? По вчерашней ситуации я ей сказал о ревности, но по факту ее позднего приезда я уже не хотел никаких разговоров и обсуждений.

И наутро тоже портить настроение не хотелось. И как правильно поступить в данный момент в этой истории? Отпустить и забыть? Или поговорить и понять, в чем проблема и как ее решить?

(“Отпустить” – не то слово, у нее нет шлейки и ошейника, чтобы ее удерживать. Иллюзию удержания можно только путем собственного слива. Она сказала, что хочет уехать, пусть едет. Чем меньше будет сказано слов, тем лучше, нельзя поддаваться на провокации и пускаться в разборки. А она вскоре захочет разбираться и говорить. Надо сделать так, чтобы она говорила, а автор – поменьше. Но обратите внимание, друзья, как девушка вовлекает автора в диалоги, где он должен занять невыгодную ему нижнюю позицию? Заметили? Она – тоже рыба, но в отличие от автора более наглая, и у нее куда больше рисков в этой ситуации, и позиция ее куда хуже, хотя СЗ немного больше, чем у автора. А вот КП на финал письма – намного меньше. К чему это приведет, кто понимает?)

Спасибо,

Д.