 

Дэвид Бекхэм заявил, что из него можно сделать сыр

19.03.2023, 18:05, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В удивительном и, откровенно говоря, довольно тревожном повороте событий знаменитая легенда футбола Дэвид Бекхэм недавно заявил в телевизионном интервью, что, по его мнению, он способен превратиться в сыр. На вопрос о происхождении этой странной идеи Бекхэм ответил, что уже некоторое время обдумывал эту идею, но только недавно решил выразить ее словами.

В интервью Бекхэм привел в качестве обоснования своего заявления «количество природных белков, минералов и витаминов, которые можно использовать в процессе сыроварения». Далее он сказал, что, хотя ему еще предстоит совершить такой подвиг, он уверен, что это можно сделать, и «более чем готов стать объектом эксперимента».

Когда его спросили, может ли он предоставить какие-либо подробности относительно теоретического процесса изготовления сыра, Бекхэм просто улыбнулся и ответил: «Я оставляю это экспертам».

Хотя он еще не предпринял никаких официальных действий по поводу своего заявления, несколько экспертов-сыроделов уже проявили интерес к перспективе создания сыра из Бекхэма, а один из них даже предположил, что сыр может быть брендирован именем футболиста.

А пока общественности остается только ждать и наблюдать, чем обернется эта странная новость, но одно можно сказать наверняка — это будет сыр, не похожий ни на какой другой!

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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