 

В Дагестане полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля и ящика для пожертвований

19.03.2023, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция задержала подозреваемого в краже ящика для пожертвований и автомобиля в Дагестане. Об инциденте рассказали в МВД республики.

В Казбековский отдел полиции поступило сообщение о том, что подозреваемый, личность которого не установлена, похитил ящик для пожертвований из мечети города Дылым. Оперативниками полиции подозреваемый был опознан как житель Бабаюртовского района в возрасте 17 лет, который в признался в совершении преступления, говорится в заявлении.

Молодой человек въехал в село и угнал автомобиль “Лада”. У преступника закончился бензин, и он бросил машину. Затем он забрал деньги из ящика для пожертвований и направился в сторону Хасавюрта. По дороге преступник и был задержан сотрудниками полиции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11.21 / Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на засилье иностранцев на курортах в период пандемии

07.12.21 / Инопланетяне могут иметь абсолютно другую биологическую структуру

14.02.22 / Кремль о разговоре Путина и Байдена: Запад проигнорировал все наши опасения

23.08.22 / «Нельзя сажать бизнесменов за намерение участвовать в выборах» – Лукашенко раскритиковал преследование Трампа

28.09.21 / Самая популярная, но бесполезная процедура у косметолога. Женщины платят за нее деньги и добровольно портят кожу лица

24.05.22 / HONDA тестирует новый CR-V 2023 года на дорогах рядом с заводом бренда в США

04.12.21 / Оверсайз, с элементами французского шика и асимметричные: как выбрать и с чем носить куртки и пальто из искусственного меха

16.08.22 / Полякам советуют собрать «блэкаут-чемоданчик» на случай отключения электричества

27.09.21 / В Москве задержан сторонник Навального, 3 часа удерживавший клавиши Ctrl+Z на сервере ДЭГ

22.07.21 / Больше не блондинка: Николь Кидман радикально сменила стрижку и цвет волос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика