В Дагестане полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля и ящика для пожертвований

Полиция задержала подозреваемого в краже ящика для пожертвований и автомобиля в Дагестане. Об инциденте рассказали в МВД республики.

В Казбековский отдел полиции поступило сообщение о том, что подозреваемый, личность которого не установлена, похитил ящик для пожертвований из мечети города Дылым. Оперативниками полиции подозреваемый был опознан как житель Бабаюртовского района в возрасте 17 лет, который в признался в совершении преступления, говорится в заявлении.

Молодой человек въехал в село и угнал автомобиль “Лада”. У преступника закончился бензин, и он бросил машину. Затем он забрал деньги из ящика для пожертвований и направился в сторону Хасавюрта. По дороге преступник и был задержан сотрудниками полиции.