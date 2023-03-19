Капитан ВВС США отказался совершать «провокационный полёт» около границ России и утопил самолёт в море

На базе ВВС США Шпангдалем в Германии был арестован капитан Роберт Джефферсон, который отказался выполнять приказ командования о полёте вдоль границ России.

По информации газеты The New York Times, утром 12 марта из Пентагона на авиабазу поступило указание поднять в воздух бомбардировщик B-52 и взять курс на один из аэродромов НАТО в Прибалтике. Через 3 часа самолёт совершил посадку в Эстонии, после чего командир экипажа получил приказ совершить полёт вдоль морской границы России в Балтийском море.

– Джефферсон поднял самолёт в воздух, вышел из воздушного пространства ЕС и запросил у командования разрешения на возврат – радар показал, что русские истребители также поднялись по тревоге. Получив отказ, капитан ВВС приказал экипажу покинуть борт, а сам утопил «В-52» в море, – рассказал источник газеты в Пентагоне.

Бомбардировщик был затоплен в международных водах, а американского военнослужащего подобрали моряки ВМФ Эстонии. На допросе Джефферсон заявил, что «не хочет стать виновником Третьей мировой, которая может начаться из-за провокационного полёта».

В настоящий момент капитан ВВС США задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

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