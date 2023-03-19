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19.03.2023, 16:40, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Минске прошел самый необычный детский конкурс красоты, где победительницей стала не красавица в пышном платье, а 20-килограммовый ком из картофельного пюре!

Как выяснилось, конкурс был организован группой энтузиастов, которые хотели показать, что красота может быть найдена в самых неожиданных местах.

В конкурсе участвовали дети от 5 до 10 лет, и все они проявили невероятную креативность и мастерство. Однако, все жюри были поражены уникальностью и оригинальностью огромного кома из картофельного пюре. Он был украшен цветами и овощными фигурками, которые придавали ему необыкновенную красоту.

«Это было нечто невероятное», — сказал один из жюри. «Мы не ожидали увидеть настолько творческий и оригинальный объект. Это был настоящий шедевр!»
Победитель ком из картофельного пюре был награжден денежным призом и огромным пирогом, который был приготовлен из тех же картофелей, что и пюре. Все участники получили участие и поощрительные призы, а конкурс стал настоящим событием года в Минске!

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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