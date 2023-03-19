Сербия и Косово согласовали порядок действий по нормализации отношений

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на переговорах в Северной Македонии Сербия и Косово согласовали порядок действий по устранению напряжённости в отношениях, передаёт Bloomberg. Впрочем, Боррель признал, что согласованный итоговый вариант соглашения оказался не таким амбициозным, как изначально предлагал Брюссель.



АР

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер Косова Альбин Курти согласовали порядок действий по нормализации отношений, пишет Bloomberg.

По итогам переговоров в Северной Македонии, которые продолжались 12 часов, между лидерами Косова и Сербии при посредничестве ЕС стороны договорились, что первым шагом должно стать выполнение Приштиной своих обязательств по предоставлению сербскому меньшинству прав «самоуправления». Как напоминает новостное агентство, вопрос о предоставлении сербам, живущим в Косове, определённой автономии был основным препятствием для достижения согласия во время прошлых переговоров.

«Косово и Сербия согласовали порядок реализации Соглашения о нормализации отношений между ними. Речь идёт не только о Косове и Сербии — речь идёт о стабильности, безопасности, процветании всего региона», — заявил Боррель.

Bloomberg отмечает, что Вучич и Курти находятся под давлением со стороны Вашингтона и Брюсселя, где требуют положить конец напряжённости в отношениях на фоне конфликта на Украине. Нормализация отношений является условием для того, чтобы Сербия продвинулась в переговорах о вступлении в Европейский союз, а Косово стало страной — кандидатом в члены ЕС.

Впрочем, по словам Борреля, несмотря на успех переговоров, сторонам предстоит ещё много работы. Он также отметил, что соглашение, достигнутое в субботу, не соответствует первоначальному предложению ЕС по своего рода дорожной карте по реализации соглашения.

«Стороны не смогли найти настолько амбициозное, как мы предлагали, взаимоприемлемое решение. Мы будем решительно настаивать на выполнении сторонами их обязательств. Обе стороны будут связаны соглашением, которое станет частью их пути в Европейский союз», — отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза.

Как напоминает новостное агентство, в феврале Белград и Приштина дали своё согласие на план из 11 пунктов, разработанный Брюсселем. План призывает стороны уважать территориальную целостность друг друга, несмотря на то, что Сербия отказывается признать одностороннее провозглашение независимости Косова, о котором там объявили в 2008 году. Со своей стороны, Косово должно предоставить определённую автономию сербскому меньшинству, оставшемуся в Косове, где большинство населения составляют этнические албанцы.

Хотя план не требует от Сербии признания суверенитета Косова, он считается шагом к нормализации отношений. Он также может помочь Косову вступить в Организацию Объединённых Наций, чему препятствует Сербия.

По данным Bloomberg, накануне переговоров в Белграде прошёл многотысячный митинг, на котором жители столицы Сербии скандировали «измена» и обвиняли Вучича в том, что он поддался давлению Запада.