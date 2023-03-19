 

Американец заявил о желании заморозить свою семью и себя в криогенных камерах

19.03.2023, 16:10, Разное
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Житель города Милуоки пояснил о своих планах “воскресить” себя и свою семью, заморозив их в криогенных камерах, наполненных жидким азотом. Об этом житель рассказал в интервью изданию Business Insider.

Житель города Милуоки заявил, что каждый член семьи, как и он сам, заплатит 28 000 долларов, чтобы получить эту услугу после своей смерти. Его жена и трое детей не занимаются крионикой, но они стали клиентами его бизнеса. Они согласны с тем, что риск стоит того, чтобы иметь возможность пробуждения, каким бы маленьким он ни был. Мужчина также заверил, что они с оптимизмом смотрят в будущее.

Мужчина отметил, что свой матери он не предлагал заморозить ее тело в криогенных морозильных камерах. Он уважает ее решение быть похороненной с его отцом.


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