Диетолог Строков назвал травы, которые понижают уровень сахара в крови

Исследования показали, что добавка из натуральных ингредиентов, таких как куркума, может снизить уровень сахара в крови. Лучшим “оружием” против диабета 2 типа обычно является диета. Новые исследования показали, что натуральные добавки также эффективны для контроля уровня сахара в крови.

Нарушение выработки инсулина может привести к осложнениям диабета, что влечет за собой опасное повышение уровня сахара в крови. Поэтому очень важно контролировать его показатель. Комбинация трав способна сделать это с большим успехом. Эти ингредиенты традиционно используются для лечения диабета в аюрведической медицине. К ним относятся горькая дыня, куркума и syzygium cumini. Об этом пояснил диетолог Игорь Строков.

В исследовании приняли участие 36 добровольцев, которых разделили на две группы и попросили употреблять комбинацию плацебо или трав три раза в день в течение 30 дней подряд. Участников попросили раз в неделю измерять уровень глюкозы. Строков также отметил, что лучшим средством будет консультация со специалистом.