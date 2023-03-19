 

Диетолог Строков назвал травы, которые понижают уровень сахара в крови

19.03.2023, 16:10, Разное
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Исследования показали, что добавка из натуральных ингредиентов, таких как куркума, может снизить уровень сахара в крови. Лучшим “оружием” против диабета 2 типа обычно является диета. Новые исследования показали, что натуральные добавки также эффективны для контроля уровня сахара в крови.

Нарушение выработки инсулина может привести к осложнениям диабета, что влечет за собой опасное повышение уровня сахара в крови. Поэтому очень важно контролировать его показатель. Комбинация трав способна сделать это с большим успехом. Эти ингредиенты традиционно используются для лечения диабета в аюрведической медицине. К ним относятся горькая дыня, куркума и syzygium cumini. Об этом пояснил диетолог Игорь Строков.

В исследовании приняли участие 36 добровольцев, которых разделили на две группы и попросили употреблять комбинацию плацебо или трав три раза в день в течение 30 дней подряд. Участников попросили раз в неделю измерять уровень глюкозы. Строков также отметил, что лучшим средством будет консультация со специалистом.


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