Большие рукава кажутся чем-то, что подходит только для подиума, но на самом деле можно носить их каждый день: вот как делать это стильно

Наряды с большими рукавами стали модной тенденцией этого года. Они выглядят шикарно и женственно. Вещи с рукавами-фонариками подходят не только для подиума и особо торжественных случаев. Их можно вписать в повседневный стиль. В статье мы расскажем, как носить одежду с пышными рукавами каждый день и выглядеть стильно.

Летний комплект

Этот летний комплект с короткими пышными рукавами поможет вам создать непринужденный молодежный образ. Он состоит из укороченной блузки и юбки. Вы можете выбрать пастельную или яркую цветовую гамму. Сочетайте этот комплект с сандалиями или мокасинами.

Шикарная водолазка

Шикарная водолазка с рукавами оверсайз подходит для прохладных дней. Это универсальная одежда, которая сочетается с разными вещами. Вы можете носить ее с джинсами, брюками, изделиями из кожи, короткой или длинной юбкой и многим другим.

Используйте свитер нетипичным образом

Свитер с длинными рукавами можно использовать нетипичным образом. Если вы ищете милый и непринужденный стиль для прогулок, то оберните вещь вокруг шеи. Пусть рукава свисают спереди.

В этом случае свитер будет выполнять роль аксессуара, напоминающего шарф. Его можно сочетать с длинным платьем или брюками и пиджаком. Дополните свой стиль кроссовками или балетками.

Однотонное платье

Однотонное платье никогда не выходит из моды. Его всегда приятно носить. Рукава-фонарики придают ему роскошный вид и позволяют вам блистать в этом образе.

Отдавайте предпочтение моделям классического струящегося силуэта. Они идеально подходят для повседневного образа. Дополните свой наряд эффектными серьгами, туфлями на каблуках или платформе, а также заколками для волос или повязкой на голову.

Укороченный топ

Пышные рукава отлично сочетаются с кроп-топом ярких тонов. Если вам нравится классический стиль, то дополните свой наряд джинсами и балетками. Для создания молодежного образа наденьте под брюки из денима кроссовки на платформе.

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Простота этого наряда позволит вам сочетать его с разными аксессуарами и элементами макияжа. Вы можете экспериментировать с браслетами, серьгами-кольцами, крылатой подводкой для глаз и замысловатым дизайном ногтей.

Одежда с поясом

Симпатичный пояс – один из лучших аксессуаров, который вы можете сочетать с объемными рукавами. Он добавит вашему образу больше элегантности и выгодно подчеркнет вашу фигуру.

Объемные рукава и пояс хорошо сочетаются с платьями и удлиненными блузками. Дополните свой стиль неброскими украшениями и обувью на каблуках.

Комбинезон

Комбинезон – удобная и практичная одежда. Его можно надеть всего за несколько секунд. Вам не нужно задумываться о выборе и сочетании верха и низа. Комбинезон позволит вам создать веселый и непринужденный образ.

Большие рукава сделают ваш комбинезон уникальным и оригинальным. Они придадут вашему повседневному наряду игривый оттенок. Добавьте сумочку через плечо и удобную обувь на невысоком каблуке.

Многослойный образ

В последнее время стали модными многослойные образы. Такой стиль идеально подчеркивает большие рукава и гармонично сочетается с ними.

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Попробуйте блузку с пышными рукавами в сочетании с комбинезоном или длинным платьем-сарафаном, а также туфлями или кроссовками. Несколько простых украшений помогут вам вывести ваш образ на новый уровень,

Есть и другие способы создания многослойного стиля с объемными рукавами. Попробуйте сочетать рубашку или блузку с рукавами оверсайз с жилеткой или болеро. Дополните образ длинной юбкой или брюками.

Пышная блузка

Блузка с пышными рукавами – красивая и женственная одежда. Она поможет вам создать изысканный и утонченный наряд.

Блузки с широкими рукавами подходят не только для создания праздничного и торжественного образа. Их можно надевать в офис. Если вы хотите получить строгий деловой стиль, то сочетайте такие блузки с юбкой-карандашом и классическими черными брюками. Дополните свой наряд туфлями-лодочками или ботильонами.

Для повседневного образа выбирайте блузки светлых и пастельных оттенков. Комбинируйте их с джинсами, а также юбками и брюками любых тонов.

Куртка

Пышные рукава подходят не только для блузок, свитеров и платьев. Они украсят и верхнюю одежду, такую как весенняя куртка.

Отдавайте предпочтение однотонным куртками простого покроя. Широкие рукава отлично впишутся в лаконичный стиль. Сочетайте их с подходящими брюками и юбками.

Если вы хотите создать более смелый образ, то выбирайте куртки ярких оттенков. Подберите подходящие украшения, обувь и сумку. Они должны сочетаться по цвету с верхней одеждой.

Не выбирайте куртки слишком сложного и вычурного фасона, а также украшенные броским декором. В сочетании с большими рукавами они привлекут внимание к вашему силуэту и сделают его слишком громоздким.

Заключение

Объемные рукава стали трендом 2023 года. Такую одежду можно включить в любой образ – от классического до спортивного. Чтобы ваш облик был сбалансированным, сочетайте вещи с большими рукавами с прилегающим и узким низом.