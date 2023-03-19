«Южный парк» признали экстремистским в России из-за разжигания ненависти к канадцам

Мультсериал «Южный парк» внесён в реестр экстремистских материалов и запрещён к распространению на территории Российской Федерации Ленинским районным судом в Пскове.

Иск подал местный житель Якоб Рой, который имеет гражданство Канады помимо российского. Он считал, что американский мультсериал разжигает ненависть к канадскому народу и умышленно изображает его неполноценным, не заслуживающим существования, следствием исторического недоразумения и т.д.

К рассмотрению дела подключили доцента Псковского агротехнического института Айнура Бахтиярова, поскольку он уже 12 лет числится в штате на кафедре международной политики по специальности «канадовед». Специалист провёл экспертизу, суть которой изложил в двух словах: «Да, разжигает». Поскольку иностранные граждане Мэтт Стоун и Трей Паркер на разбирательство не явились, мультсериал запретили, а американцев оштрафовали на 1000 рублей каждого за неуважение к суду.

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