Ты ещё узнаешь, кого потерял – Личное мнение
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Нужно отдать должное Настьке Решетовой, бывшей Тиматевой. Ходила, значит, ходила и тут решила: а не заняться ли ей политикой?
А чо?
Фото: Соцсети
Оставим пока политику в покое, а лучше подумаем, что в голове у Решетовой.
В голове Насти очевидно Тимурка. Компактный рэппер и большой души человек.
Не знаю, на какие шиши живёт теперь Решетова, но мне кажется, что ей всё равно нужно думать о будущем. Она и думает: вот стану политиком, и Тимурка поймёт, кого потерял.
Певицей станет — Тимати так не подумает. Или участницей шоу в телевизоре — тоже Тимурке будет плевать.
А вот если Настя продвинется по политической линии, то Юнусов сразу захочет ей подарить фамилию.
Ну, понятно, что Настя в политику не продвинется, но ход мыслей её, безусловно, очень замысловат. В том смысле, что интересен.
Давайте скажем Решетовой, есть ли у неё шансы вернуть Тимурку — вот честно, как думаете?
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Источник: Лена Миро
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