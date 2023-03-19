Ты ещё узнаешь, кого потерял – Личное мнение

Нужно отдать должное Настьке Решетовой, бывшей Тиматевой. Ходила, значит, ходила и тут решила: а не заняться ли ей политикой?

А чо?



Фото: Соцсети

Оставим пока политику в покое, а лучше подумаем, что в голове у Решетовой.

В голове Насти очевидно Тимурка. Компактный рэппер и большой души человек.

Не знаю, на какие шиши живёт теперь Решетова, но мне кажется, что ей всё равно нужно думать о будущем. Она и думает: вот стану политиком, и Тимурка поймёт, кого потерял.

Певицей станет — Тимати так не подумает. Или участницей шоу в телевизоре — тоже Тимурке будет плевать.

А вот если Настя продвинется по политической линии, то Юнусов сразу захочет ей подарить фамилию.

Ну, понятно, что Настя в политику не продвинется, но ход мыслей её, безусловно, очень замысловат. В том смысле, что интересен.

Давайте скажем Решетовой, есть ли у неё шансы вернуть Тимурку — вот честно, как думаете?

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