«Мы заставили этих подонков спрятаться у себя в кабинетах» – Пригожин высказался о скандале с похоронами наемников ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил всех пришедших на прощание с павшими бойцами за неравнодушие. Аудиозапись главы «оркестра» включили на прощании.

19 марта на кладбище муниципального округа состоялось прощание с восемью погибшими бойцами ЧВК «Вагнер». Проститься с ними пришли свыше 200 местных жителей и представители прессы.

Местные жители высказались против решения властей муниципального округа: его глава Сергей Белопольский сообщил, что губернатор Краснодарского края лишил его полномочий в этом вопросе и запретил устанавливать мемориал павшим в городе-курорте. Несмотря на это, на похоронах собралось множество людей. Пригожин поблагодарил их за неравнодушие.

«Спасибо тем, кто пришел, и тем, кто поддерживал нас вчера. Мы заставили этих подонков спрятаться у себя в кабинетах и не препятствовать нам в этом. Когда мы вместе, мы можем многое», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что его бойцам крайне важна эта поддержка.

Ранее о церемонии прощания высказались в местном Совете ветеранов. Организация обещала выделить три гектара под мемориал и установить там бронзовый памятник.