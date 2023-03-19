Представлена новая версия роботов-близняшек из Atomic Heart

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19.03.2023, 14:40, Разное
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Фанат показал, как Atomic Heart, советский шутер от первого лица, мог выглядеть на консоли PlayStation 1 середины 1990-х годов. Фанат показал демо-версию встречи майора Сергея Нечаева с роботами-близнецами “Левым” и “Правым” соответственно.

Фанат показал, как Atomic Heart, советский шутер от первого лица, мог выглядеть на консоли PlayStation 1 середины 1990-х годов. Фанат показал демо-версию встречи майора Сергея Нечаева с роботами-близнецами “Левым” и “Правым” соответственно.

Видео отметили и представители российской студии Mundfish. В коротком видео главный герой прибывает на лифте в офис Дмитрия Сеченова, своего начальника. Его встречают роботы-близнецы, которые дают ему ключ от машины. Вопреки замыслу игры, робот “Элеонора”, похожий на старый холодильник, падает на роботов-близнецов и своими щупальцами хватает Нечаева. Фанат, таким образом, по-своему переиграл момент нападения “Элеоноры” на Нечаева в Atomic Heart.


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