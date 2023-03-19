Свидетель со стажем

В Архангельске за «дискредитацию» судят активистку Шиеса. Свидетель — постоянный помощник полиции.

«Лично с Калининой Е.С. я незнаком, однако знаю…» — следствие по делу активистки Шиеса Елены Калининой вовсе не смутилось тем, что свидетель обвинения ни разу с самой подсудимой не встречался.

В Архангельской области начался очередной уголовный процесс по статье о повторной дискредитации российской армии. Примечателен он тем, что в поиске доказательств вины подсудимой следователи обратились к человеку, показания которого были ключевыми в деле Андрея Боровикова, признанного «Мемориалом»* лицом, преследуемым по политическим мотивам.

В 2021 году Боровикова — политического активиста, бывшего главу архангельского штаба Навального**, посадили по статье о распространении порнографии. Таковой местный суд посчитал общедоступный и не запрещенный в стране видеоклип группы Rammstein, который Андрей когда-то сохранил среди своих видеозаписей во «ВКонтакте». Одного этого по тем временам было мало для реального срока — нужна была доказанная демонстрация «запрещенки». И полиция отправила смотреть «кино» местного жителя Александра Дурынина, снабженного оборудованием для скрытной видеозаписи.

Тот явился поговорить с Боровиковым о политике, затем предложил глянуть клип, более того — сам нашел его в аккаунте Боровикова. А впечатлениями от увиденного щедро поделился с пославшими его товарищами офицерами. Итог — Боровиков сел на два с лишним года.

Андрей Боровников. Фото: Валерий Демин / Север.Реалии

А Дурынин с тех пор стал свидетелем со стажем. Его показания помогли северодвинской полиции составить протокол о дискредитации армии на пенсионера Юрия Щербачева (за комментарии в соцсетях). Теперь вот — уголовное дело против Калининой.

В вину Елене вменяют публикацию одного поста и одного видеоролика на личной странице во «ВКонтакте». Страницу мониторили оперативники ФСБ — гражданка давно была под наблюдением: активистка, защитница Шиеса, одна из организаторов крупнейшего в истории Архангельска митинга, прошедшего в 2019 году. В январе 2021 года она стала еще и героиней публикаций СМИ — после того как полиция «разогнала» «митинг» снеговиков возле ее дома.

Активистка слепила четыре снеговика напротив своего дома в деревне Зачачье. В руках у фигур были плакаты с лозунгами.

Полиция всерьез приехала изымать плакаты у снежных протестующих. «Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя», — смеялась тогда Елена. Ее увезли в отделение, но по какой статье составить протокол, не придумали и отпустили.

Насмешек власть не простила. Минувшим летом на Калинину составили два административных протокола за публикации во «ВКонтакте», которые, по версии полиции, дискредитировали армию. Утром 8 декабря Елену задержали, в ее доме прошел обыск, затем было возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации.

Фото со страницы во «ВКонтакте» Елены Калининой

Сейчас, когда Холмогорский райсуд начал рассмотрение дела по существу, в нем и обнаружились показания уже знакомого нам Дурынина. В протоколе допроса он подробно излагает, что на странице незнакомой ему лично Калининой обнаружил соответствующие записи, не забывая указать, что, пройдя по ссылке на видеохостинг, прикрепленной к одной из них, заметил: число просмотров «было больше одного», что означает, что запись видели и другие пользователи».

«Полагаю, что это подрывает доверие общества к вооруженным силам и органам власти нашего государства», — заключает свидетель со стажем. Кроме него, показания о просмотре крамольных записей дали еще два человека — некие Чернуха и Фатиев. В суд, правда, ни один из них не явился.

Как рассказали «Новой» активисты, которые присутствовали на заседании, их пытались не допустить на процесс под предлогом карантина по ОРВИ, однако в итоге заседание прошло в открытом режиме.

Елена — мать четверых детей, имеющая на иждивении мать-инвалида, держится уверенно. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Пока она дома — в качестве меры пресечения ей запрещено пользоваться средствами связи и участвовать в митингах. Судебное заседание по уголовному делу продолжится 28 марта.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Признан властями РФ иностранным агентом и ликвидирован решением суда.** Признаны властями РФ экстремистской организацией и запрещены в России

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