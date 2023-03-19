Меньше морщин и тонких линий? – Насколько оправдано мнение, что жирная кожа медленнее стареет

Многих людей беспокоит то, что у них жирная кожа, так как в некоторых случаях это может доставлять много неприятностей, ведь требуется определенный уход за кожными покровами.

Однако некоторые говорят о том, что у людей с жирным типом кожи с возрастом морщины появляются намного позже, чем у тех, у кого, кожные покровы сухие.

Стоит выяснить, так ли это на самом деле и от чего зависит скорость процесса старения.

Жирная кожа стареет медленнее?

Жирные кожные покровы имеют больше желез, которые производят кожное сало. Плотность этих желез приводит к тому, что средний слой кожи дерма становится более плотным. Это помогает создавать и поддерживать структуру внешнего слоя.

Очевидно, что более толстая и прочная дерма имеет меньше кожных складок и морщин. Кроме того, подкожный жир обеспечивает дополнительное увлажнение. Это увлажняющее средство предотвращает образование тонких линий.

Жирная кожа может стареть медленнее, так как подкожный жир защищает кожные покровы, помогая рубцам заживать лучше и быстрее.

Это очень хорошо, так как мы стареем и наша кожа утрачивает способность удерживать влагу.

Еще одним преимуществом является то, что подкожный жир имеет высокую концентрацию жирных кислот, которые могут обеспечивать защитный эффект от ультрафиолетового излучения. Однако, этого совсем недостаточно, чтобы отказаться от солнцезащитного средства.

Именно поэтому с точки зрения старения жирная кожа имеет много преимуществ. Но, стоит помнить о том, что старение проявляется не только лишь в морщинах.

Люди с жирной кожей, как правило, имеют крупные поры и более склонны к акне. Это может привести к рубцеванию и ухудшению текстуры. Это придает кожным покровам преждевременно состарившийся вид.

Кроме того, преимуществом избыточного подкожного жира в борьбе против морщин могут быть несколько преувеличенными. Несмотря на то, что у людей с жирной кожей может быть меньше тонких линий, но все же могут быть более глубокие морщины, например, между бровями.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Что еще оказывает влияние на старение кожных покровов

Есть множество различных факторов, оказывающих влияние на процесс старения. К ним нужно отнести генетическую предрасположенность, метаболизм, стресс, питание и загрязнение окружающей среды. То, как относитесь к своему телу и коже, определяет состояние кожных покровов.

В то время как генетика играет важную роль в том, как с годами меняется кожа, важно помнить о том, что наше поведение также играет важную роль.

Например, нужно помнить о том, что важно использовать солнцезащитные средства, пить достаточное количество воды, поддерживать здоровый вес, отказаться от табакокурения и потребления спиртного, а также правильно ухаживать за кожными покровами.

Независимо от того, сухая, жирная или комбинированная кожа, старение неизбежно и оно сопровождается изменением текстуры, дряблостью и появлением морщин. Также можно столкнуться с расширенными порами, сосудами и гиперпигментацией.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Вот как стареют разные типы кожных покровов.

Жирная кожа

Люди с жирной кожей могут иметь меньше тонких линий, но могут быть склонны к акне, рубцам постакне и изменению текстуры. Также могут быть глубокие морщины.

Сухая кожа

Тонкие линии и морщины могут быть более выражены у людей с сухой кожей. Именно поэтому, с возрастом важно применять жирные кремы с керамидами и липидами. Это поможет сохранить кожные покровы увлажненными и эластичными.

Комбинированный тип кожи

Это самый лучший тип кожных покровов. Кожа получает естественное увлажнение благодаря подкожному жиру. Однако, его не слишком много, поэтому, не возникает таких проблем как расширенные поры или прыщи.