 

Омичам запретили отправлять детей на Плутон

19.03.2023, 13:35, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

По сообщению агентства «Вселенная сегодня», мэр города Омска Михаил Иванов объявил о запрете отправки детей из города на самую дальнюю планету Солнечной системы — Плутон. По словам мэра, решение было принято после того, как родители нескольких детей пожаловались на то, что их дети вернулись с Плутона с непонятным акцентом и странным поведением.

Однако, несмотря на запрет, некоторые жители Омска решили не сдаваться и продолжить отправлять своих детей на эту экзотическую планету. Они организовали тайное общество «Плутонистов», которое собиралось в подвалах и на чердаках города, чтобы обсуждать планы по отправке своих детей на Плутон.

Но мэр Иванов не сдавался и ввел специальный детектор акцентов, который позволял выявлять детей, которые побывали на Плутоне. Некоторые родители попытались обмануть детектор, но мэр Иванов был настойчив и даже нашел способ выявлять «скрытых» плутонистов с помощью специальных антигравитационных датчиков.

В итоге, мэр Иванов был награжден званием «Защитник Галактики» за свою борьбу с «Плутонистами». А жители Омска, хоть и были разочарованы запретом, решили переключиться на отправку своих детей на Марс, который, как они уверены, не вызывает таких проблем со странными акцентами.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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