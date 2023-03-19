Вучич поблагодарил Москву за то, что она «с пониманием» отнеслась к решению Белграда присоединиться к санкциям

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Москва «с пониманием» отнеслась к введению против неё санкций со стороны официального Белграда. Он поблагодарил Кремль и МИД РФ за такое великодушие.

По словам Вучича, он долгое время не решался присоединиться к санкциям, поскольку тогда Россия ввела бы контрсанкции и сократила бы безвозмездную помощь и льготное кредитование. Однако оказалось, что в Москве ничего такого не планировали.

– Я был в печали и не знал, что делать, это был очень тяжёлый выбор, – вспоминает сербский лидер. – И тогда пришёл Он и спросил: «Чего ты боишься, сын мой?». Я рассказал и Он ответил: не бойся, иди и делай, что должен. В Москве отнесутся с пониманием и простят тебя раньше, чем блеснёт первая рассветная звезда. Он – это Александр Григорьевич Лукашенко.

Во время переговоров Вучич попросил у российской стороны «проявить милосердие к сербскому народу». Он запросил гарантии того, что российская сторона не свернёт ни одной программы финансирования, а затем договорился о выдаче ещё одного льготного займа на строительство в Белграде культурного центра «Сербия – ЕС». Вучич также поставил Кремлю условие о том, что транши по кредитам должны поступать без задержек, и потребовал в кратчайшие сроки завершить безвозмездную передачу сербским спасателям партии из 20 вертолётов Ми-17.

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