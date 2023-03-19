Эксперт Самойленко рассказал о проблемах с экраном смартфона из-за защитного стекла

Как рассказал “Газете.Ru” управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, трещины в защитном стекле могут привести к повреждению экрана смартфонов, а также нарушению функциональности устройства.

Тем не менее многие люди продолжают пользоваться гаджетом, даже если стекло было повреждено, хотя по мере накопления пыли в трещинах экран гаджета становится менее прочным.

Эксперт заявил, что все производители смартфонов и стекол рекомендуют заменять экранное покрытие каждый год. А если на стекле есть явные сколы, даже если оно прослужило всего два-три месяца, его также следует убрать и поставить новое.

«Нужно помнить, что если стекло относительно целое, без видимых повреждений, оно уже может быть покрыто сеткой царапин, что снижает функции стекла при использовании смартфона — слишком долгий отклик при нажатии, различные сбои в работе гаджета могут об этом свидетельствовать», — отметил Самойленко.