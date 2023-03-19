Число сделок по продаже жилья в Москве выросло на 5%

Ухудшение финансового положения привело к тому, что в Москве на 5% выросло число продаж жилья. Об этом “Известиям” рассказали аналитики компании “НДВ-Супермаркет недвижимости”.

Около 5% сделок на вторичном рынке проводятся для погашения счетов и на иные потребности продавцов и их родственников. Наиболее частыми причинами продажи объекта на вторичном рынке являются снижение дохода, потеря работы или закрытие бизнеса.

По оценкам аналитиков, 21% продали свое жилье, потому что это было необходимо для решения финансовых трудностей членов семьи. Отсутствие денег для покрытия медицинских расходов составило 7% от всех проданных домов. По данным издания, люди, которые не могут позволить себе ежемесячные выплаты по ипотеке, гораздо чаще, чем другие, вынуждены продавать свою недвижимость. По данным аналитиков VSN Realty, рынок квартир в Москве вырос более чем на 22% по итогам 2022 года.