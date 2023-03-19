Мнение: Путин, Крым, Донбасс…

Пишут, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь.

По сообщению Кремля президент прилетел в Мариуполь на вертолёте, объехал за рулём автомобиля несколько районов города, «осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места». Принял доклад вице-премьера Марата Хуснулина « о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях». Затем «…в микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей зашёл к ним домой».

Есть и видео:

Кроме Мариуполя Путин побывал и в Ростов-на-Дону, где «провёл совещание в командном пункте специальной военной операции….. Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России заслушал доклады начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников».

По всей видимости, в Крым Владимир Путин поехал уже после Мариуполя.

Между тем до очередных выборов президента России остался ровно год.

Меня ничуть не удивит, если президнтские выборы в России пройдут досрочно. Уже летом…

Больно уж нынешняя поездка Владимира Путина на Донбасс и Крым похожа на предвыборную поездку.

Скриншоты отсюда, отсюда и отсюда

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