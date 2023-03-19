В Кемеровской области пьяные байкеры извращались с пирожками
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:
В Кемеровской области произошел инцидент, который вызвал недоумение и смех у местных жителей. Согласно сообщениям, группа пьяных байкеров была задержана за извращения с пирожками.
По словам очевидцев, мотоциклисты врывались в пекарни и начинали необузданно лакомиться пирожками. Однако, не ограничиваясь простым питанием, они начинали кастрировать пирожки и вырезать из них различные формы, такие как сердца, звезды и даже животных.
Некоторые из забавляющихся байкеров даже превращали пирожки в накладные ресницы и приклеивали их к собственным векам. Возможно, это была попытка создать новый стиль макияжа, который станет новым хитом среди любителей экстремального стиля.
К счастью, охранники смогли своевременно остановить байкеров и передать их в руки правосудия. По данным полиции, задержанные не представляют опасности для общества, но они могут быть наказаны за извращения с пирожками, что является нарушением общественной морали и норм здорового питания.
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