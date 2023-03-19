 

В Кемеровской области пьяные байкеры извращались с пирожками

19.03.2023, 12:10, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Кемеровской области произошел инцидент, который вызвал недоумение и смех у местных жителей. Согласно сообщениям, группа пьяных байкеров была задержана за извращения с пирожками.

По словам очевидцев, мотоциклисты врывались в пекарни и начинали необузданно лакомиться пирожками. Однако, не ограничиваясь простым питанием, они начинали кастрировать пирожки и вырезать из них различные формы, такие как сердца, звезды и даже животных.

Некоторые из забавляющихся байкеров даже превращали пирожки в накладные ресницы и приклеивали их к собственным векам. Возможно, это была попытка создать новый стиль макияжа, который станет новым хитом среди любителей экстремального стиля.

К счастью, охранники смогли своевременно остановить байкеров и передать их в руки правосудия. По данным полиции, задержанные не представляют опасности для общества, но они могут быть наказаны за извращения с пирожками, что является нарушением общественной морали и норм здорового питания.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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