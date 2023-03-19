 

Модернизированные МиГи Польша передает Украине, чтобы обезопасить свои рубежи

19.03.2023, 11:55, Разное
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Украине необходимо оказывать помощь, поэтому Польше не стоит беречь свои истребители МиГ, ведь пусть они лучше участвуют в военных действиях подальше от её границ, считает министр Марчин Пшидач. В интервью Polskie Radio политик подчеркнул, что постсоветская техника и так скоро выйдет из строя, а так с её помощью украинцы защитят не только свои, но и польские интересы.


АР

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Республики Польша Марчин Пшидач не разделяет мнения о том, что передача истребителей МиГ украинской стороне* слишком далекоидущий шаг, который чреват снижением оборонного потенциала страны и тем самым разоружением польской армии. 

«Вместе с этими решениями повышается уровень нашей безопасности, потому что эта техника будет сдерживать нашего врага, как документы НАТО его называют. Эта техника будет сражаться за то, чтобы РФ не приблизилась к польским границам», — объяснил Пшидач в беседе с Polskie Radio. «Наверное, лучше, чтобы эта техника воевала где-то далеко, в нескольких сотнях или нескольких тысячах километров от польской границы, нежели здесь, на рубежах польской границы, именно так мы это видим», — добавил он. 

Политик обратил внимание на то, что Украина — это страна, которая подверглась нападению, а он лично считает, что пострадавшим государствам необходимо оказывать помощь. По его словам, это содействие никак не снижает оборонительные возможности Польши, а даже наоборот, ведь Польша делает ставку на модернизацию армии. «…то есть с одной стороны мы отдаём постсоветскую технику, срок эксплуатации которой всё равно будет уменьшаться в ближайшие месяцы или годы, и одновременно пополняем польское вооружение самой современной техникой, в основном американской, но также и южнокорейской», — разъяснил Пшидач.

«Отталкивать и сдерживать Россию как можно дальше находится в интересах Польши, а если это делают украинцы, то они делают это не только в своих интересах, но и в интересах Польши», — резюмировал он в интервью Polskie Radio.

*«Это ещё один пример того, как целый ряд стран, членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень непосредственной вовлечённости в конфликт. Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (прим. ИноТВ).


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