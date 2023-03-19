Эксперт Колобанов считает, что снижение потолка цен на нефть будет невыгодно США

Сергей Колобанов, заместитель руководителя секции “Экономика отраслей ТЭК” ЦКБ, заявил, что снижение потолка цен на нефть не пойдет на пользу Америке, поскольку этот механизм имеет и обратный эффект – он снижает цены для американских производителей. Об этом пишет РИА Новости.

«Еще до введения потолка переход на новые рынки дался нашим компаниям в основном за счет предоставления скидок. Этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, также оказывает понижательное влияние на все мировые цены на нефть: для чего покупать дорого у кого-то еще, когда можно сэкономить на поставках из РФ», — заявил Колобанов.

Он отметил, что российский демпинг влияет на цены американских производителей, так как они сейчас экспортируют большое количество своей продукции в Европу.

Максим Канищев, директор исследовательского центра Anselm, заявил ранее, что призывы нескольких стран ЕС к снижению предельной цены на российскую нефть являются пиар-ходом.