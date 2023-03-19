 

Эксперт Колобанов считает, что снижение потолка цен на нефть будет невыгодно США

19.03.2023, 11:40, Разное
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Сергей Колобанов, заместитель руководителя секции “Экономика отраслей ТЭК” ЦКБ, заявил, что снижение потолка цен на нефть не пойдет на пользу Америке, поскольку этот механизм имеет и обратный эффект – он снижает цены для американских производителей. Об этом пишет РИА Новости.

«Еще до введения потолка переход на новые рынки дался нашим компаниям в основном за счет предоставления скидок. Этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, также оказывает понижательное влияние на все мировые цены на нефть: для чего покупать дорого у кого-то еще, когда можно сэкономить на поставках из РФ», — заявил Колобанов.

Он отметил, что российский демпинг влияет на цены американских производителей, так как они сейчас экспортируют большое количество своей продукции в Европу.

Максим Канищев, директор исследовательского центра Anselm, заявил ранее, что призывы нескольких стран ЕС к снижению предельной цены на российскую нефть являются пиар-ходом.


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