Якутские мультпликаторы заявили, что смогут полностью заместить аниме в течение двух лет

Восходящая звезда отечественного кинематографа Хомус Миядзаков на XXIII симпозиуме мультипликаторов России заявил, что якутские аниматоры смогу полностью заместить ушедшую с российского рынка японскую продукцию в жанре «аниме» уже в ближайшие пару лет.

Хомус и его творческое объединение «MAPPXA» уже известны по всей России благодаря своему шедевру «Евангелие», рассказывающему о судьбе мальчика с психологическими проблемами, который открыл для себя Божественное откровение, а также «Вторжению гигантов» – эпосе об отряде советских разведчиков, противостоящем стальным гигантам Вермахта.

Для выполнения столь амбициозных планов якутские умельцы предложили инновационную схему разделения труда: идея, сценарий и техническое задание будут разрабатывать в России, а самый лёгкий и быстрый процесс ручной покадровой отрисовки будет производится в дружественной КНР. Таким способом мультипликаторы рассчитывают не только существенно снизить издержки, но и получить полностью отечественный продукт, не уступающий в качестве своим японским аналогам.

По словам инсайдеров, новое аниме по задумке будет выходить полностью на якутском языке, дубляж на русский язык, по традиции, будет передан в руки профессиональных студий Anidab и Anilibria. Распространением на территории РФ уже пообещал заняться российский видеохостинг «START».

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