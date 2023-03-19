ВЦИОМ: 60% белорусов — мыши

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В результате последнего исследования, проведенного ВЦИОМ, было обнаружено, что 60% населения Беларуси состоит из мышей.

Это поразило мировое сообщество и вызвало недоумение в самой Беларуси. Местные жители были в шоке от результата и не могли поверить, что они живут в стране, где большинство населения составляют грызуны.

Как сообщили на пресс-конференции представители ВЦИОМ, исследование было проведено в тайне, чтобы избежать влияния общественности на результаты. Изучение данных происходило на протяжении нескольких месяцев и включало опросы и наблюдения за поведением людей в различных сферах жизни.

Слухи о том, что многие белорусы принимают форму мышей в ночное время, также стали распространяться по стране. Однако, на данный момент, нет никаких подтверждений этой информации.

Комментируя результаты исследования, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если это правда, то это лучше, чем если бы большинство населения состояло из крыс.

В то время как эксперты по здоровью обеспокоены тем, что большинство белорусов могут быть носителями инфекций, передаваемых через мышей, таких как вирус Лайма, власти страны призывают жителей не бояться и продолжать жить обычной жизнью.

Между тем, западные страны уже начали отменять туристические поездки в Беларусь и ввели запрет на ввоз мышей из страны. Как будет развиваться ситуация дальше, пока неизвестно.

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