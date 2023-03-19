 

Карельских ежей пригласили на операцию по смене пола

19.03.2023, 10:35, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В недавнем заявлении карельский зоопарк объявил о своем новом проекте — операции по смене пола для ежей. По словам представителей зоопарка, это было необходимо, чтобы удовлетворить все запросы гендерных ежей.

Известно, что в Карелии живут ежи с разными гендерными идентичностями, и многие из них давно выражали желание изменить свой пол. Теперь они могут это сделать благодаря новому проекту зоопарка.

Представитель зоопарка рассказал, что процедура будет проводиться опытными ветеринарами и будет включать в себя ряд хирургических манипуляций. После операции ежи смогут выбрать свой новый пол, который будет соответствовать их личным предпочтениям.

Некоторые критики уже начали выражать свое неодобрение по поводу этого проекта, утверждая, что он подорвёт традиционные ценности в зоологии. Однако, представители зоопарка уверены в том, что это шаг вперед в поддержке и защите прав животных.

Все ежи, которые будут проходить операцию, будут получать специальные сертификаты, подтверждающие их новый гендерный статус. Также они смогут выбирать свое собственное имя, которое будет соответствовать их новому полу.

Новый проект уже вызвал большой интерес со стороны общественности. Многие люди начали высказывать свое мнение на эту тему, и в социальных сетях уже появились многочисленные шутки и мемы про «ежей-трансгендеров».

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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