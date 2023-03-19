 

Бивис и Батхед возглавят сборную России по борьбе с коронавирусом

19.03.2023, 9:31, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внезапно стало известно, что знаменитые персонажи 90-х годов, Бивис и Батхед, будут возглавлять сборную России по борьбе с коронавирусом. Как выяснилось, парни не только умеют смешно комментировать музыкальные клипы, но и обладают уникальными навыками в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Согласно их плану, каждый заболевший будет проходить курс лечения, включающий в себя ежедневные просмотры лучших эпизодов «Beavis and Butt-Head», а также обязательные занятия в группе под названием «Headbangers Against COVID-19», где они будут вместе петь и танцевать под любимые металлические хиты.

Кроме того, Бивис и Батхед предложили свою уникальную методику дезинфекции — каждый день они будут выходить на улицу в костюмах, смахивающих на супергеройские наряды, и распылять дезинфицирующее средство, пока оно не кончится. К сожалению, планируемый бюджет на эту программу сократился до минимума, поэтому Бивис и Батхед планируют использовать в качестве дезинфицирующего средства только обычную воду из унитаза.

В общем, Бивис и Батхед уверены, что их неповторимый юмор и желание победить коронавирус, помогут справиться с этой сложной задачей. Кто знает, может быть, в скором времени, вместо доктора в белом халате, нас будут лечить эти культовые персонажи из мультфильма?

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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