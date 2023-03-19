«Шаг к крупнейшему конфликту в истории человечества» — В Сербии некоторых возмутил ордер МУС на арест Путина

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. Он предупредил, что это обострение ситуации влечёт за собой «невообразимые последствия», пишет Republic World.



AP

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина является шагом на пути к «крупнейшему конфликту в истории человечества». С таким предупреждением выступил президент Сербии Александр Вучич, пишет Republic World.

«Когда мне передали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я… [решил] подумать о том, что сказать, и особенно о том, что нам следует делать», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что единственное, в чём можно быть уверенным, — «это обострение ситуации, у которой нет конца и которая влечёт невообразимые последствия».

Накануне МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «военных преступлениях», в том числе в «незаконной депортации» детей с бывших украинских территорий, напоминает издание.

По словам Republic World, в Москве задаются вопросом, почему МУС предпочёл умолчать о краже ВСУ детей у русского населения в Бахмуте и принудительной мобилизации подростков. Российские власти настаивают, что дети и женщины были эвакуированы, а не «депортированы», поскольку они находились в смертельной опасности в охваченных конфликтом регионах.

Подобное предвзятое и одностороннее решение МУС для Москвы «не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. С данным органом РФ не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — подчеркнула она.

Комментируя решение МУС, вице-премьер Дмитрий Медведев сказал, что оно не имеет значения. Политик отметил, что «нет необходимости объяснять, где следует использовать эту бумагу (ордер. — ИноТВ)».

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда — и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными».

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН, дал понять, что Антониу Гутерреш «готов обсудить» с Путиным этот вопрос. При этом чиновник не стал комментировать действие МУС и не разъяснил, как ордер может повлиять на возможные визиты российского лидера в офисы Организации Объединённых Наций в Женеве и Нью-Йорке, заключает Republic World.