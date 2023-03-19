 

Во Владивостоке пять автомобилей попали в массовое ДТП

19.03.2023, 10:10, Разное
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19 марта в центре Владивостока столкнулись пять автомобилей. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, авария произошла в районе Светланской80. Lexus столкнулся с автомобилем Nissan AD, который влетел в Toyota Prius, стоящий на обочине. Затем Lexus столкнулся еще с двумя Toyota Prius.

По первоначальной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало в этой аварии.


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