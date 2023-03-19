Во Владивостоке пять автомобилей попали в массовое ДТП
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19 марта в центре Владивостока столкнулись пять автомобилей. Об этом пишет kp.ru.
По данным издания, авария произошла в районе Светланской80. Lexus столкнулся с автомобилем Nissan AD, который влетел в Toyota Prius, стоящий на обочине. Затем Lexus столкнулся еще с двумя Toyota Prius.
По первоначальной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало в этой аварии.
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