Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия

Попасть с любимым на необитаемый остров, чтобы никто не мешал вам быть вместе, – мечта для многих пар. И ее легко воплотить в реальность. Главное, выбрать правильное направление для поездки вдвоем. Пять лучших островных курортов, где царит атмосфера любви, советует тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.

Мальдивы

Классика романтических путешествий, островное государство в Индийском океане, где все создано для лучшего в вашей жизни отдыха. Планируя отпуск на Мальдивах, не стоит экономить, ведь тот самый люксовый сервис, который так любят искушенные туристы со всего мира, стоит недешево. Для полного уединения бронируйте отель-резорт на отдельном острове и выбирайте размещение на вилле, где вас не потревожат соседи. На Мальдивах часто празднуют свадьбы, годовщины и другие важные для пар события. Фантастической красоты фотографии и незабываемые впечатления вам гарантированы.

Сейшелы

Еще одни райские острова в Индийском океане живут за счет туризма, поэтому о сервисе и комфорте здесь знают все. Бронируйте отдаленную виллу у самого прибоя, где пышные тропические заросли скроют вас от любопытных глаз других отдыхающих. Все удовольствия можно заказать прямо на веранду вашего бунгало: и персональную тренировку по йоге, и ужин из свежайших морепродуктов и фантастически сочных фруктов, и расслабляющий массаж с ароматическими маслами. Из ярких впечатлений – головокружительный дайвинг по коралловым рифам, гольф с видом на океан, серфинг в окружении дельфинов.

Маврикий

Если вы с партнером не любите “тюлений” отдых, выбирайте для путешествия этот африканский остров. Со всех сторон вас будет окружать невероятно красивая природа, а в национальном парке Блек-Ривер-Горжес пейзажи так просто фантастические. Бронируйте однодневную поездку по острову с прогулкой по парку или решитесь на настоящий поход по тропическим зарослям. Увидеть редких птиц и животных, встретить рассвет на горной вершине и искупаться в картинных водопадах – такие впечатления долго будут греть вашу пару!

Пхукет, Таиланд

Любимый многими туристами остров Пхукет богат на самые яркие и разнообразные впечатления. Тусовка и та самая пикантная ночная жизнь сосредоточены на пляже Патонг – стоит сходить на улицу Bangla Road, хотя бы чтобы пощекотать друг другу нервы. Для спокойного пляжного отдыха идеальны пляжи Ката Ной, Карон, Банг Тао. Обязательно запланируйте поездки по достопримечательностям острова: паркам и заповедникам, музеям азиатской культуры, храмам Будды. Можно даже организовать свадебную церемонию по буддистским традициям – с монахами, поющими чашами и россыпями живых цветов.

Бахрейн

Не самое раскрученное, но от этого еще более привлекательное направление в Персидском заливе – это состоящее из 84 островов королевство Бахрейн. Здесь есть все, за что любят отдых в арабских странах: шик и роскошь во всем, абсолютная безопасность, головокружительные небоскребы, прекрасные пляжи и безукоризненный сервис. Но есть и что-то еще – богатая история страны, с которой стоит познакомиться. Отправляйтесь в древнейшие мечети мира, посетите Национальный музей, пройдитесь по историческим районам столицы Манамы. Прогулки по пустыне на арабских скакунах и ночевка в военных фортах с более чем тысячелетней историей – вдохновляться Востоком можно и нужно.