 

Обратный колосок заплетаю себе сама: остатки волос собираю в стильный пучок

19.03.2023, 9:40, Разное
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Колосок можно заплести даже на не слишком длинные волосы. Причем у этой прически существует довольно много разновидностей. Предлагаем вам вариант плетения колоска не сверху, как обычно, а снизу. Оставшиеся волосы можно красиво собрать в пучок.

Как сплести обратный колосок

Сначала вы наклоняете голову вниз и хорошо расчесываете волосы. Затем начинаете плести колосок от корней нижних волос.

Доплести косу нужно до затылка.

Теперь голову можно поднять, а оставшиеся волосы завязать в хвост.

Разделите хвост на две части и сверните их в жгут.

Теперь вам осталось собрать жгут в пучок и закрепить его шпильками.


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