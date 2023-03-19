Обратный колосок заплетаю себе сама: остатки волос собираю в стильный пучок
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Колосок можно заплести даже на не слишком длинные волосы. Причем у этой прически существует довольно много разновидностей. Предлагаем вам вариант плетения колоска не сверху, как обычно, а снизу. Оставшиеся волосы можно красиво собрать в пучок.
Как сплести обратный колосок
Сначала вы наклоняете голову вниз и хорошо расчесываете волосы. Затем начинаете плести колосок от корней нижних волос.
Доплести косу нужно до затылка.
Теперь голову можно поднять, а оставшиеся волосы завязать в хвост.
Разделите хвост на две части и сверните их в жгут.
Теперь вам осталось собрать жгут в пучок и закрепить его шпильками.
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