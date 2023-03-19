Обратный колосок заплетаю себе сама: остатки волос собираю в стильный пучок

Колосок можно заплести даже на не слишком длинные волосы. Причем у этой прически существует довольно много разновидностей. Предлагаем вам вариант плетения колоска не сверху, как обычно, а снизу. Оставшиеся волосы можно красиво собрать в пучок.

Как сплести обратный колосок

Сначала вы наклоняете голову вниз и хорошо расчесываете волосы. Затем начинаете плести колосок от корней нижних волос.

Доплести косу нужно до затылка.

Теперь голову можно поднять, а оставшиеся волосы завязать в хвост.

Разделите хвост на две части и сверните их в жгут.

Теперь вам осталось собрать жгут в пучок и закрепить его шпильками.