“События в жизни никогда не были последовательной цепочкой”: Маша Малиновская о заработке, затишье в карьере и статусе матери-одиночки

Популярность пришла к Маше Малиновской в начале нулевых, когда она стала работать на канале «Муз-ТВ». Малиновская считалась одной из топовых телеведущих, затем стала светской львицей и приобрела негласное звание секс-символа отечественного телевидения. Однако в последнее время знаменитость редко появляется на публичных мероприятиях и не радует поклонников новыми проектами.

В интервью Алене Жигаловой Малиновская рассказала о своей жизни и затронула другие интересные темы.

О затишье в карьере

По словам Малиновской, все в ее жизни происходило спонтанно. Не было какой-то последовательной цепочки событий или последовательного движения к конкретной цели. Она никогда не думала, что станет популярной ведущей и депутатом. И также не предполагала, что полюбит и привыкнет к отшельническому образу жизни.

Артистка поясняет, что впервые «пропала с радаров», когда забеременела. Тогда она уехала в Смоленск, там стала мамой, какое-то время посидела в декрете и вновь вернулась в Москву. Затем из-за проблем со здоровьем у мамы Малиновская опять приостановила карьеру. По словам знаменитости, в тот период ей совершенно не хотелось ни с кем видеться, она стала затворницей.

Так происходит с телеведущей и по сей день: периодически она то появляется, то исчезает. Например, в прошлом году Малиновская вновь появилась на Муз-ТВ: вела хит-парад.

Телеведущая признается: у нее есть ощущение того, что 2023 год будет для нее каким-то особенным. Каким именно, она не знает. «У Бога свои планы», – подытожила звезда.

О заработках

Возможно, Малиновская редко появляется на экранах ТВ, но она работает за кадром. Знаменитость ведет различные мероприятия, зарабатывает на рекламе в соцсетях и диджеинге. Диджеингом Малиновская занимается уже давно, порядка десяти лет. Однако она считает, что ей нужно совершенствовать свои навыки и учиться, как создавать сеты.

Телеведущая не стала озвучивать цифру, сколько именно она зарабатывает. Малиновская лишь отметила, что на жизнь ей вполне хватает.

О детях и статусе матери-одиночки

За плечами у Малиновской два брака, один из которых был фиктивным. 12 лет назад знаменитость родила пока своего единственного ребенка — сына Мирона. Она долгое время скрывала личность отца ребенка, однако потом сообщила, что родила от одного чеченского бизнесмена.

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Малиновская призналась, что теоретически хочет еще детей, что у нее сжимается сердце при виде малышей: их так хочется понянчить. С другой стороны, сыну ведущей 12 лет, у него начинается переходный возраст. Видя изменения в характере сына (не в лучшую сторону), ведущая понимает, что больше не хочет детей. Малиновская отметила, что Мирон стал более дерзким и раздражительным, чем раньше.

Телеведущая призналась, что в одиночку воспитывать сына — это тяжело.

О жизни в одиночестве

В то же время Малиновская отметила, что быть одной, без партнера — не тяжело. Вспоминая свои прошлые романтические отношения, знаменитость отметила, что в них постоянно присутствовало напряжение. Не было такого, чтобы с избранником они были как бы единым целым, чтобы между ними была полная гармония.

По словам Малиновской, она не страдает по поводу одиночества, поскольку не чувствует себя одинокой. У нее также нет обиды на мужчин.

Об других знаменитостях

Малиновская признается, что ей не понятно поведение уехавших из страны знаменитостей, которые за границей стали негативно высказываться в адрес России. Ей не импонирует такое поведение.

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Также телеведущей не понравилось недавнее интервью Оскара Кучеры, которое он дал Дудю (признанному в нашей стране иноагентом). Малиновская считает, что Оскару следовало бы лучше подготовиться к беседе: ведь его пригласили как человека, который бы смог защитить противоположную сторону. «Это был адский кринж», – резюмировала телеведущая.

О пластических операциях

Малиновская — одна из немногих звезд, кто не скрывает обращения за помощью к пластическим хирургам. Свою первую операцию телеведущая сделала всего в 19 лет.

Как только в моду вошли полные губы, Малиновская тут же увеличила свои губы. Потом, когда тренд перестал быть актуальным, пришлось переделывать все обратно. Также телеведущую не устраивал ее бюст. Она увеличила его где-то до четвертого размера, но неудачно. Пришлось исправлять, поскольку наблюдалась асимметрия. У Малиновской было энное количество операций на груди. Недавно она вновь подкорректировала свой бюст, уменьшив его до второго размера.

Сейчас, оглядываясь назад, телеведущая понимает, что побудило ее к тому, чтобы начать перекраивать свою внешность. Это нелюбовь к себе: «Когда я была маленькой девочкой, никто мне не говорил, что я красивая». С помощью пластики Малиновская пыталась достичь идеала и понравиться себе, но все тщетно. Только сейчас она осознала, что все проблемы в голове.

Телеведущей бы хотелось, чтобы на законодательном уровне прописали: нельзя никому делать пластические операции, пока человек не принесет заключение от психотерапевта.